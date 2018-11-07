لاريجاني: الاميركان لم يحققوا شيئا من فرض العقوبات علي ايران

طهران/ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر- اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي اهمية الدبلوماسية والاستفادة من الطاقات المحلية باعتبارهما من اليات مواجهة العقوبات الاميركية وقال ان اميركا كانت تريد من خلال ممارسة المزيد من الضغوط التأثير علي الوضع الداخلي في ايران لكنها لم تستطع ان تحقق شيئا.

ووصف علي لاريجاني في جمع محافظي غرب البلاد الظروف الراهنه بانها حساسة وقال ان العقوبات اثرت علي قطاع التصدير والاستثمار الي حد ما لكننا نبحث عن اليات لخفض الضغوط الناجمة عنها.
وقال لاريجاني ان الاميركان كانوا يريدون من خلال ممارسة المزيد من الضغوط علي ايران الاخلال بوضعها الداخلي لكنهم لم يتمكنوا من ذلك كما انهم لم يحققوا شيئا في شعارهم الذي كانوا يطلقونه بشأن تصفير مبيعات النفط الايرانية.
وشدد بالقول ان الاستراتيجية التي لابد ان نعتمدها حاليا قائمة علي الدبلوماسية والي جانبها الاستفادة القصوي من الطاقات المحلية لزيادة الانتاج وتعزيز التصدير.
انتهي**س.ر



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لاريجاني: الاميركان لم يحققوا شيئا من فرض العقوبات علي ايران

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