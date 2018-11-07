فرنسا تقف بوجه العقوبات الاميركية ضد ايران

وقالت 'الفايننشال تايمز' ان فرنسا عازمة علي ممارسة الضغط علي ماتقوم به واشنطن وكذلك تعزيز اليورو في العالم.

وقال 'برونو لومر' وزير الاقتصاد الفرنسي في حديث للفايننشال تايمز ان الحكومة الفرنسية تضع برامج لتشكيل قنوات تجارية خاصة مع ايران وان هذا الاجراء هو جزء من الضغوط الاوروبية لتعزيز 'السيادة الاقتصادية' و يهدف الي تقوية اليورو اما الدولار.

واضاف لومر ان اوروبا لايمكن ان تسمح لاميركا ان تؤدي دور 'الشرطة التجارية' في العالم وان الخلاف القائم بين اميركا واوروبا بشأن فرض العقوبات علي ايران انما يؤكد حاجة اوروبا للاستقلال امام اميركا.

واوضح وزير الاقتصاد الفرنسي ان انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي مع ايران اثار استياء وسخط اوروبا.

واعلنت واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي انها ستعاقب كل شخص او جهة تواصل تعاونها التجاري مع ايران.

انتهي**س.ر

