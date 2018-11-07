وزير الخارجية التركي: انقره وطوكيو بحاجة الي الطاقة الايرانية

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده في اليابان مساء امس، إنه 'في الوقت الذي نطلب إعفاءً من الولايات المتحدة، كنا صريحين جداً معهم بأن محاولات عزل إيران ليس من الحكمة. عزل إيران مسألة خطيرة'.

وأضاف وزير الخارجية التركي أن 'تركيا ضد فرض عقوبات، ولا نعتقد بأنه يمكن التوصل لأي نتيجة من خلال العقوبات'.

وفرضت واشنطن دفعتين من العقوبات هذا العام علي إيران، وانسحبت من الاتفاق النووي المبرم معها في 2015. ودخلت الدفعة الثانية من هذه العقوبات حيز التنفيذ الإثنين، وهي تستهدف قطاعي النفط والمال في البلاد.

وأعفت واشنطن ثماني دول، بينها تركيا واليابان، من الالتزام بالعقوبات وسمحت لها بمواصلة استيراد النفط الإيراني، دون مواجهة عواقب دبلوماسية.

انتهي**س.ر

