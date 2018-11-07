اليابان تستأنف استيراد النفط الايراني

وقالت شبكة 'نيكي' الاخبارية اليوم الاربعاء نقلا عن وزير التجارة الياباني 'هيروشيغه سيكو' قوله انه لايوجد اي مشكلة تعيق استيراد النفط من ايران وقررنا ادراج هذا الموضوع علي جدول اعمالنا.

يذكر انه تم اعفاء اكبر زبائن النفط الايراني من العقوبات النفطية التي فرضتها واشنطن علي طهران وبذلك سيكون بمقدورهذه الدول استيراد النفط الايراني .

ورغم ان العقوبات اثرت علي خفض مبيعات ايران من النفط لكن زبائنها سيعاودون شراءه اعتبارا من ديسمبر القادم.

وحول كمية المشتريات وهل ان شراء النفط الايراني سيتوقف بعد 180 يوما لم يدل وزير التجارة الياباني باي تصريحات واكتفي بالقول ان المشاورات مستمرة مع واشنطن في هذا المجال.

انتهي**س.ر

