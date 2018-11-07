محلل عسكري اميركي: سلوك واشنطن ضد طهران `ارهاب اقتصادي`

وفي تصريح ادلي به لمراسل وكالة انباء 'ارنا' قال دين المدير التنفيذي للموقع الالكتروني العسكري 'المحاربون القدامي اليوم' (Veterans Tody) في الاشارة الي السياسات الاميركية احادية الجانب ضد ايران، ان يد الولايات المتحدة اصبحت مكشوفة وليس بامكانها ان تكون لها اليد العليا علي الامد البعيد لان جميع الذين استهدفتهم بالحظر سيتحدون مع بعضهم بعضا.

واضاف، انهم يرون الان بان السبيل الوحيد للدفاع امام هذه الاجراءات احادية الجانب هو ايجاد آلية مالية مستقلة عن الدولار كي لا تذهب ضحية للارهاب الاقتصادي.

وحول مزاعم الدنمارك بوجود مخطط لتنفيذ عمليات ارهابية فيها قال، ان الكثير من المحللين الغربيين لا يدركون لماذا تورطت الدنمارك التي لم تُهدّد من قبل احد بتوجيه اتهامات مفبركة لايران.

وفي الرد علي سؤال حول مزاعم مصادر اسرائيلية ادعت بان جهاز الموساد هو الذي كشف لاول مرة عن 'المخطط الايراني' المزعوم في الدنمارك، قال المحلل العسكري الاميركي، انني كنت اعتقد منذ البداية بان هذه العمليات الكلاسيكية مخطط لها من قبل الموساد، اذ ان لاسرائيل تاريخا طويلا في تنفيذ مثل هذه العمليات لوحدها او بمعية الدولة المضيفة، والهدف من وراء ذلك هو التضليل والحرب النفسية.

واضاف، ان الاسرائيليين اقروا هم انفسهم مرارا بقدرتهم علي تنفيذ مثل هذه العمليات ويفخرون بانهم ينفذونها من دون يلقي القبض عليهم.

وحول مدي جدية واشنطن في انهاء الحرب علي الشعب اليمني من قبل السعودية والامارات قال، انه ما لم تقم اميركا بعمل ما غير اطلاق التصريحات فان السعودية تعتبر تصريحات اميركا حول وقف اطلاق النار في اليمن للاستهلاك السياسي الداخلي الاميركي فقط.

واضاف، انه خلال جميع النقاشات حول وقف اطلاق النار في اليمن التي جرت في الماضي اطلق وزير الدفاع جيمز متيس تصريحات مزدوجة، اذ انه طلب وقف الحرب في اليمن سريعا ومن ثم قال في اجتماع المنامة بانه لا يري اي دليل لخفض الهجمات علي اليمن.

وقال دين، انه (وزير الدفاع الاميركي) يصف السعودية بالحليف الاساسي لاميركا في المنطقة ويطرح قائمة من المزاعم حول ما وصفه بـ 'سلوك ايران التخريبي' وبطبيعة الحال فان هذا الوصف يختلف عما يذكره جون بولتون من ان 'ايران تدعم الارهاب في المنطقة'.

وحول قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول شكك المحلل العسكري الاميركي بجدية واشطن في اتخاذ اجراء ما ضد السعودية بسبب هذه القضية وقال انني لا اراهن علي ذلك كثيرا.

واعرب عن اعتقاده بان سياسة ترامب المعادية لايران ستستمر لانه وعد السعودية واسرائيل بممارسة الضغوط علي ايران.

انتهي ** 2342

