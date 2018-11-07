وزير الاقتصاد الايراني:

الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية دفاع عن الهوية الايرانية

طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
اعتبر وزير الاقتصاد والمالية الايراني فرهاد دج بسند، الحفاظ علي قيمة الريال ليس فقط آلية اقتصادية بل هو ايضا دفاع عن الهوية الوطنية في هذه الظروف التي يسعي فيها الرئيس الاميركي لمنع دخول العملة الصعبة الي البلاد.

وخلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في غرفة التجارة الايرانية، قال دج بسند، انه في الظروف الراهنة ينبغي الاهتمام الجاد بموضوعين، الاول الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية والثاني منع خروج الرساميل تحت غطاء الصادرات رغم ان هذا الامر لا ينبغي ان يتحول الي ذريعة لمنع الصادرات.
واعتبر ان هنالك بعض المجالات المشتركة للتشاور والتعاون بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص منها 'تحسين اجواء العمل ودعم القطاع الخاص الحقيقي' و'كيفية توفير المال الداخلي والخارجي' و'اصلاح النظام النقدي والمصرفي والضريبي والجمركي'، داعيا الي حضور ومشاركة مندوبي القطاع الخاص في هذه المجالات.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

وزير الاقتصاد

العملة الوطنية

الهوية الايرانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية دفاع عن الهوية الايرانية

معظم المشاهدات

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

اللواء جعفری : ننصحكم بأن لاتزیدوا سمعة أمریكا سوءاً مما هی علیه الان

ردّا علي وزیر الخارجیة الأمریكی؛

اللواء جعفری : ننصحكم بأن لاتزیدوا سمعة أمریكا سوءاً مما هی علیه الان

متابعه ربط السكك الحديديه الايرانية بالعراقية

امين لجنة الاربعين:

متابعه ربط السكك الحديديه الايرانية بالعراقية

ظريف : امريكا ستضطر الي تغيير سياساتها حول ايران

ظريف : امريكا ستضطر الي تغيير سياساتها حول ايران

أحدث الأخبار

محلل عسكري اميركي: سلوك واشنطن ضد طهران `ارهاب اقتصادي`

محلل عسكري اميركي: سلوك واشنطن ضد طهران 'ارهاب اقتصادي'

الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية دفاع عن الهوية الايرانية

وزير الاقتصاد الايراني:

الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية دفاع عن الهوية الايرانية

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

العثور علي 84 رفات لشهداء ايرانيين في الحرب المفروضة

العثور علي 84 رفات لشهداء ايرانيين في الحرب المفروضة

لا تاثير للحظر الاميركي الظالم علي العلاقات الاقتصادية مع كردستان العراق

القنصل الايراني في اربيل:

لا تاثير للحظر الاميركي الظالم علي العلاقات الاقتصادية مع كردستان العراق

موضوعات مرتبط