الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية دفاع عن الهوية الايرانية

وخلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في غرفة التجارة الايرانية، قال دج بسند، انه في الظروف الراهنة ينبغي الاهتمام الجاد بموضوعين، الاول الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية والثاني منع خروج الرساميل تحت غطاء الصادرات رغم ان هذا الامر لا ينبغي ان يتحول الي ذريعة لمنع الصادرات.

واعتبر ان هنالك بعض المجالات المشتركة للتشاور والتعاون بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص منها 'تحسين اجواء العمل ودعم القطاع الخاص الحقيقي' و'كيفية توفير المال الداخلي والخارجي' و'اصلاح النظام النقدي والمصرفي والضريبي والجمركي'، داعيا الي حضور ومشاركة مندوبي القطاع الخاص في هذه المجالات.

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