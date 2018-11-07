وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

بغداد/7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- وجه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الاذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية الي الجانب الكويتي مطلع الاسبوع المقبل وبحضور منظمة الامم المتحدة كمراقب لهذا الحدث.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، ان 'وكيل الوزارة السفير حازم اليوسفي استقبل سفير دولة الكويت في بغداد سالم غصاب الزمنان بحضور عبدالرحمن حامد الحسيني رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية وأحمد نايف الدليمي رئيس الدائرة العربية'.
وأضاف انه 'بعد تبادل كلمات الترحيب اكد الوكيل علي عمق العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين مبيناً بأن العراق حريص علي التطوير والارتقاء في كل مجالات التعاون بمختلف اوجهها وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية، وحل كافة المشاكل العالقة بين البلدين ومنها موضوع تسليم الارشيف الكويتي'.
وبين الوكيل أنه 'بعد بذل الجهود في البحث وتجميع الارشيف والمحفوظات الكويتية، والتزاماً بقرارات مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص وآخرها القرار المرقم 2107 لعام 2013 المتعلق بالارشيف والمحفوظات الكويتية وجه معالي وزير الخارجية محمد علي الحكيم بتسليم الدفعة الخاصة بأرشيف الاذاعة والتلفزيون والمحفوظات الكويتية الي الجانب الكويتي مطلع الاسبوع المقبل وبحضور منظمة الامم المتحدة كمراقب لهذا الحدث'.
من جانبه اعرب السفير الزمنان عن شكره وارتياحه من الجهود المبذولة من الجانب العراقي في تسليم الارشيف والمحفوظات الكويتية والتي تسهم في حل المشاكل العالقة بين البلدين، مؤكداً علي 'عمق العلاقة الاخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون في شتي المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين'.
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وزارة الخارجية العراقية تقرر حل كافة المشاكل مع الكويت

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