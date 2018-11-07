العثور علي 84 رفات لشهداء ايرانيين في الحرب المفروضة

وذكرت المديرية خلال بيان لها، ان 'الفرق الطبية والصحية التابعة لقسم المقابر الجماعية وبعد اعمال الحفر والتنقيب تمكنت من العثور علي 84 رفات من ضحايا الحرب بين العراق وايران في موقع (نهر جاسم، كتيبان و زرباطية) فضلا عن موقع محافظة ميسان'.

من جانبها قالت مديرة قسم المقابر الدكتورة ياسمين منذر، ان 'الرفات المستخرجة توزعت بين 23 مفقودا في محافظة البصرة وخمسة مفقودين في محافظة ميسان فيما بلغ عدد المفقودين في محافظة واسط 56'.

ودعت الي 'تظافر الجهود والعمل الدؤوب للفرق الطبية المستمرة من خلال تتبع الحالات والبحث عن المفقودين الرفات العسكريين جراء الحرب العراقية الايرانية والتي استمرت ثماني سنوات'.

وأضافت، ان 'الرفات الايرانية تم تسليمها في مركز التسليم التابع لمحافظة البصرة'.

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