لا تاثير للحظر الاميركي الظالم علي العلاقات الاقتصادية مع كردستان العراق

وخلال لقائه الثلاثاء رئيس واعضاء غرفة التجارة في اقليم كردستان العراق قال عبادي، انه إن كان للجميع الحق في التحدث حول حقوق الانسان والقوانين الدولية ومواجهة الارهاب فلا حق علي الاقل لاميركا في ذلك لانها بنت دولتها بقتل الهنود الحمر واستخدمت القنبلة النووية ضد دولة اخري ودعمت نظام صدام في قصفه الكيمياوي لمدينة سردشت الايرانية ومدينة حلبجة العراقية وهي المؤسسة للتنظيمات الارهابية طالبان والقاعدة وداعش.

واضاف، انه علي اميركا ان تكشف عن قادة داعش الذين انقذتهم من حصار القوات العراقية خاصة في الحويجة والموصل، اين هم الان وتعتزم ان تستخدمهم ضد اي من شعوب المنطقة او اوروبا او افريقيا؟.

وحول الحظر الاميركي الاخير المفروض علي ايران قال، ان الاميركيين يدركون عدم تاثير الحظر وان استثناء الدول الرئيسية المشترية للنفط الايراني من الحظر يعد بنفسه دليلا علي عجز اميركا في تنفيذ الحظر لان هذه الدول غير مستعدة للتضحية بمصالحها بسهولة من اجل قرار ظالم صادر من جانب طرف ثالث فقد دعم حلفائه والامم المتحدة والشعوب الواعية.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر الاسعار والجودة والمعرفة تجاه امكانيات كل من الطرفين ايران واقليم كردستان العراق وكذلك السهولة في نقل السلع والمشتركات التاريخية والثقافية والاواصر الراسخة، امورا تجعل من الصعب فرض الحظر علي العلاقات بين الطرفين.

انتهي ** 2342

