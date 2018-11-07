الصين: العلاقات بين بكين وطهران شفافة وقانونية وينبغي احترامها

طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
جددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 'هوا تشون اينغ' موقف بلادها من الحظر الاميركي ضد ايران، مؤكدة بان العلاقات بين طهران وبكين شفافة وقانونية وينبغي احترامها.

وخلال مؤتمرها الصحفي امس الثلاثاء قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية : لقد اوضحت يوم امس (اول امس) موقف الصين من الحظر الاميركي المفروض علي ايران واود ان اجدد التاكيد علي ان العلاقات بين الصين وايران علنية وشفافة وشرعية وقانونية وينبغي ان تحترم.
واضافت، ان الحكومة تحرص علي حفظ الحقوق القانونية ومصالح الشركات الصينية.
وتابعت المتحدثة الصينية، ان بكين ترغب كذلك باداء دور بناء وايجابي لايجاد الاستقرار في اسواق الطاقة العالمية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 'هوا تشون اينغ' قد اعربت اول امس عن اسفها لبدء المرحلة الثانية من الحظر الامريكي المفروض ضد ايران مؤكدة ان 'الصين والمجتمع الدولي يعارضان الحظر الامريكي الاحادي ضد ايران'
واعلنت 'اينغ' في تصريح صحفي ، معارضة بلادها لأي اجراء في سياق تنفيذ الحظر الامريكي الاحادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية مؤكدة ان الاتفاق النووي هو اتفاق متعدد الاطراف صادق عليه مجلس الامن الدولي وملزم التنفيذ.
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الصين: العلاقات بين بكين وطهران شفافة وقانونية وينبغي احترامها

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