اليمن.. مصرع وإصابة اكثر من مائتين من قوي العدوان

وأشار العميد سريع في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ إلي أن أكثر من مائتين من مقاتلي العدو بينهم قادة كتائب قتلوا وأصيبوا ومنهم قائد الكتيبة الثالثة فيما يسمي اللواء الثالث العقيد المرتزق عبدالله الرعيني وقائد كتيبة أخري هو العقيد المرتزق عبدالله الشيعاني وأن 28 جثة وصلت إلي مستشفي الخوخة خلال الساعات الأولي من صباح الثلاثاء.. مؤكدا أن ثلاث مجاميع من قوات العدو وقعت في شراك حقل ألغام باتجاه كيلو 16 وسقطوا بين قتيل ومصاب.

وأوضح المتحدث الرسمي بأن من ضمن قتلي العدو 25 مرتزقا سودانيا وأن هناك عشرات الجثث من قوات العدو لا تزال في أرض المعركة لم يتم انتشالها بسبب شراسة المواجهة.

وأكد أنه تم أسر مجموعة من مرتزقة العدو وتدمير أكثر من 19 مدرعة وآلية عسكرية متنوعة للعدو علي أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية منها مدرعتان في التحيتا.

ونوه إلي أن الطيران المسير بالاشتراك مع سلاح المدفعية نفذوا عمليات عسكرية مشتركة استهدفت تجمعات ومواقع العدو بشكل دقيق بالإضافة إلي تنفيذ عمليات عسكرية نوعية من قبل وحدات الهندسة استهدفت تحركات قوات وآليات العدو وتم تدمير عدد من الآليات كما سقط العشرات من قوات العدو بين قتيل ومصاب.

وأوضح العميد سريع بأن العدو حاول يائسا إسناد قواته علي الأرض من خلال تكثيف غاراته الجوية بشكل هستيري إلي جانب الترويج الإعلامي لانتصار وهمي علي الأرض إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل.

وأشار إلي أن العدو استهدف مطاحن البحر الأحمر بعشرات الغارات الجوية ودمرها بالكامل في انتهاك صارخ لكل القوانين الإنسانية وتحد صريح للإرادة الدولية ولكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تجرم استهداف الأعيان المدنية بأي شكل من الأشكال.

وأكد العميد سريع أن قوات العدو تعيش حالة نفسية ومعنوية منهارة وأن قيادات المرتزقة ومقاتليهم يتبادلون الاتهامات بالخيانة وهناك حالات فرار كبيرة من قواتهم.

ونوه المتحدث الرسمي إلي أن 'العدو حاول الزحف باتجاه شمال ميدي من ثلاثة اتجاهات لليوم الثالث علي التوالي إلا أن محاولاته كلها فشلت بعون الله وبفضل يقظة وصمود مقاتلينا الأبطال حيث لقي أكثر من 30 مرتزقا من قوات العدو مصرعهم بينهم قياديين وأصيب العشرات منهم إلي جانب تدمير وإعطاب 11 مدرعة وآلية عسكرية واغتنام عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة'.

انتهي ** 2342

