عادل عبد المهدي: العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات ضد ايران

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الثلاثاء، عقب جلسة مجلس الوزراء العراقي عن موقف العراق من العقوبات الأمريكية الاقتصادية ضد ايران، 'هناك وفود عراقية ومحاميين لهم قدرة واسعة في القانون الدولي والاقتصاد العراقي يتفاوضون منذ فترة مع امريكا وايران للوصول الي المعادلة التي طرحناها في البرنامج الحكومي'.

وشدد علي، ان 'العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء علي أي دولة ويراعي مصالحه أولاً وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار علي الآخر كما لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع هو ليس طرفاً فيها'.

وحول استكمال تشكيل الحكومة العراقية اوضح عبدالمهدي 'نأمل خلال الساعات او الأيام المقبلة باستكمال تشكيل الحكومة ولا يوجد فراغ في باقي الوزارات الشاغرة' مؤكداً ان 'شغل الوزارات من قبل وزراء آخرين لا يشبه الإداة بالوكالة لسنوات وانما لشغل فراغ واحتلال منصب لادارة اعمال وهو جزء من النظام الداخلي في مجلس الوزراء'.

واشار الي ان 'تشكيل حكومته في العراق، أختلف هذه عن سابقاتها وهي تتكون من 22 حقيبة، بينما كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من 44 وزارة وخلفه حيدر العبادي 33 وزارة قبل تقليصها بينما الكابينة الحالية مؤلفة من 22 وزارة'.

وأضاف عبد المهدي 'هذه الحكومة اختلفت بان يختار رئيس الوزراء بنفسه المرشحين وكانوا علي أساس الخبرة والكفاءة والتجربة والنزاهة وحمل رئيس الوزراء مسؤولية الاختيار وبعض الكتل قاموا بمنح الحرية لاختيار الوزراء وفي تشكيلة الـ 14 وزراء تم هذا علي أساس الكفاءة، أما الوزراء الثمانية كانت علي أساس الاستحقاق الانتخابي لكتل تريد تمثيل نفسها بالحكومة وهي من رشحت الوزراء وقدموا عدة أشخاص للوزارة وكان عليهم التشاور مع رئيس الوزراء'.

ولفت الي، ان 'سياق تشكيل الحكومة كان ضمن السياق الدستوري والصريح وهو أفضل من الحكومات السابقة وأرسلنا السير الذاتية للمرشحين قبل 6 ساعات الي البرلمان وقمنا بشيء لم تقم به الحكومات السابقة'.

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