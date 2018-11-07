كتلة بدر في البرلمان العراقي تطالب الحكومة بإدانة العقوبات الأميركية علي إيران

بغداد/7 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- طالبت كتلة بدر في البرلمان العراقي، الثلاثاء، الحكومة العراقية بإدانة العقوبات الأميركية الظالمة المفروضة علي الجمهورية الاسلامية في إيران.

وقال رئيس كتلة بدر حسن شاكر الكعبي في مؤتمر صحفي حضره اعضاء الكتلة في مبني البرلمان العراقي، ان 'العقوبات الدولية علي الجارة ايران دخلت حيز التنفيذ وفرضها من قبل الادارة الامريكية خلافا للأعراف والمواثيق الدولية'.
ودعا الكعبي 'المجتمع الدولي الي رفض هذه العقوبات والهيمنة الامريكية'، مطالبا 'الحكومة العراقية بادانتها كونها تتنافي ومبادئ حقوق الانسان الدولية والتي ينص عليها ميثاق الامم المتحدة'.
وجاء في نص البيان الذي تلاه رئيس كتلة بدر حسن شاكر الكعبي: 'مع بدء الحزمة الجديدة من العقوبات الامريكية التي اعلنت عنها بشكل احادي الجانب علي الدولة الجارة ايران والتي تستهدف قطاعات مختلفة ترتد نتائجها بشكل سلبي علي اقتصاد المنطقة لاسيما الاقتصاد العراقي، نستنكر فيه بشدة العقوبات الأمريكية الباطلة علي الجمهورية الإسلامية في إيران لمخالفتها للقانون الدولي وفقدانها للشرعية القانونية ونود ان نبين ان هذه العقوبات التي فرضت من قبل امريكا خارج نطاق مجلس الامن الدولي وخلافا لمقررات الامم المتحدة، لذا نطالب المجتمع الدولي ودول المنطقة والامم المتحدة وجميع المنظمات الانسانية بالوقوف بوجه الغطرسة الامريكية وسياساتها العدوانية تجاه الدول والشعوب مما يؤدي الي تهديد السلم والاستقرار العالميين وكذلك جر المنطقة للحروب والتنازعات وخلق مناطق توتر خدمة لمصالحها التوسعية ، ونطالب الحكومة العراقية ودول العالم المتحررة ان تسير علي نهج دول الاتحاد الاوربي ودول اخري و التي رفضت الغطرسة الامريكية لاذلال وتجويع الشعوب واستهداف حكوماتها الشرعية، وانطلاقا من واجبنا الانساني والاسلامي تعلن كتلة بدر النيابية عن تضامنها مع الشعب الايراني المسلم في مواجهة الحصار الظالم الذي ذقنا ويلاته في التسعينات والذي استهدف البني التحتية وقوت العراقيين والذي فرضته امريكا علي الشعب العراقي'.
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كتلة بدر في البرلمان العراقي تطالب الحكومة بإدانة العقوبات الأميركية علي إيران

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