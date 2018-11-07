منتقدا الحظر الاميركي احادي الجانب..

وزير خارجية المانيا: الاتحاد الاوروبي يعمل لحفظ التجارة مع ايران

طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا-
انتقد وزير الخارجية الالماني هايكو ماس الحظر الاميركي الاحادي وسياسات البيت الابيض، مؤكدا علي اتخاذ الخطوات اللازمة في الاتحاد الاوروبي لحفظ التجارة مع ايران.

واشار ماس، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، الي الحظر الاميركي ضد ايران وقال، اننا نعتقد بان الحظر اجراء وخطوة غير صحيحة.
واكد علي ضرورة الحفاظ علي الاتفاق النووي، واضاف، اننا نعمل حاليا علي اعداد آليات جديدة في الاتحاد الاوروبي ومنها آلية مالية خاصة للاطمئنان الي الحفاظ علي التجارة مع ايران.
واضاف، اننا نقوم حاليا باتخاذ خطوات ضرورية بهدف صون الاقتصاد الايراني من الانهيار وهو ما يؤدي حدوثه الي زعزعة الاستقرار وايجاد قوي متطرفة.
وحذر ماس من ان الحظر الجديد علي ايران بامكانه زيادة التوترات في الشرق الاوسط والذي يمكن ان يتحول بدوره الي تهديد للامن الاوروبي.
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