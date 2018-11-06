وزير خارجية إسبانيا: الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الحفاظ علي الصفقة النووية مع إيران

وقال وزير خارجية إسبانيا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “نحن لا نقبل الإنذارات من قبل أحد ما، بما في ذلك الولايات المتحدة، إسبانيا تعارض الانسحاب من الاتفاقية، والاتحاد الأوروبي يصر علي بقاء هذه الاتفاقية سارية المفعول”.

وأشار الوزير الإسباني، إلي أن “إيران تنفذ شروط الاتفاقية، ولا توجد لدي الولايات المتحدة أسباب لفسخها”.

وبهذا الصدد أفاد الناطق الرسمي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي مارغاريتيس سخيناس في وقت سابق اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي لا يري ضرورة في إدخال تعديلات علي الصفقة النووية مع إيران بل ويبقي ملتزما بتطبيقها.

انتهي**س.ر

