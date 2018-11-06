لافروف: العقوبات ضد إيران غير قانونية

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، عقب لقائهما في مدريد: 'إن العقوبات الأمريكية ضد إيران غير قانونية علي الإطلاق، ويشكل تطبيقها انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن الأشكال التي يتم بها الإعلان عن هذه الخطوات وتنفيذها لا يمكن ألا تثير خيبة الأمل'.

وأوضح لافروف: 'إننا ننطلق من أن مبادئ القانون والحوار الدوليين لم يتم إلغاؤها من قبل أحد، واتباع السياسات بناء علي الإنذارات والمطالب الأحادية في عصرنا أمر غير مقبول'.

وشدد لافروف علي أن 'خطة العمل الشاملة المشتركة' الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، التي تم إبرامها عام 2015 بين إيران ومجموعة '5+1' الدولية وصادق عليها مجلس الأمن، 'لا تزال سارية المفعول بالنسبة للأطراف التي حافظت علي مشاركتها في عمل هذه الآلية'.

وتابع وزير الخارجية الروسي قوله: 'بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة أكدت كل الأطراف أوروبا وروسيا والصين والجمهورية الإسلامية الإيرانية مشاركتها فيها'.

وأشار لافروف إلي أن 'العمل جار حاليا في إطار مجموعة المشاركين في الخطة علي وضع آليات ستتيح تطبيق بنود هذه الوثيقة، وخاصة فيما يخص الاتصالات الاقتصادية مع إيران، دون مشاركة الولايات المتحدة'.

وتابع وزير الخارجية الروسي: 'الخبراء يعملون بصورة نشطة علي هذه المسألة، ولديهم فهم صارم بما فيه الكفاية بأن هذا الأمر ممكن وسيتم إيجاد وسائل مناسبة لذلك'.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين حزمة ثانية من العقوبات ضد إيران.

انتهي**س.ر

