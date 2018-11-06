مجلس الأمن الروسي يناقش الحظر الأميركي ضد إيران

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية 'دميتري بيسكوف' اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي، 'سيرغي لافروف' أكد، 'ان العقوبات الأمريكية ضد إيران غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن'

وأضاف بيسكوف، أنه 'جري التأكيد علي الطابع غير الشرعي لمثل هذه التصرفات'.

كما شارك في هذا الإجتماع الذي ترأسه الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين'، رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي 'فالنتينا ماتفيينكو' و رئيس مجلس الدوما الروسي 'فياتشيسلاف فولودين' ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية أنطون وينو' وأمين مجلس الأمن القومي الروسي 'نيكولاي باتروشيف' ووزير الداخلية 'فلاديمير كولوكولتسيف'.

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