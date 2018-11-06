السفير الالماني: برلين تواصل تعاونها مع طهران

طهران/6 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا - وصف سفير جمهورية المانيا الاتحادية في طهران 'ميشائيل كلور برشتولد' الحظر الأمريكي بأنه 'غير قانوني'، مضيفا أن الحكومة الألمانية ستواصل التعاون مع إيران متجاهلة الحظر الامريكي.

وأكد 'برشتولد' اليوم (الثلاثاء) خلال لقائه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني 'صادق نجفي' أكد علي التزام بلاده بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقال السفير الألماني أن 'الحكومة الألمانية علي اطلاع بما سببته الحكومة الاميركية من مشاكل لايران، وانها عازمة علي مواصلة التزامها بالاتفاق النووي'.
وأشار السفير برشتولد إلي تعاون شركات البلدين، مبينا 'أننا بصدد حل مشاكل إصدار التأشيرات وزيادة سرعتها وتسهيل دخول الشركات الإيرانية ومشاركتها في المعارض الألمانية أو في الدورات التعليمية التي تقام في المانيا'.
بدوره قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، 'صادق نجفي' بأن أكثر من 90 في المائة من الصناعات الداخلية هي شركات ذات مردود فوري يمكن لألمانيا دعمها.
كما دعا نجفي إلي استمرار التعاون التعليمي مع ألمانيا كإقامة دورات تعليمية من قبل الوكالة الألمانية للتنمية الدولية (GIZ) لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيرانية.
ولتعزيز التواصل بين الشركات، دعا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني الشركات الألمانية للمشاركة في معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي سيعقد العام المقبل في طهران.
واوضح نجفي إن هناك دولاً متغطرسة في العالم مثل أمريكا، ونحن اعتدنا العمل في ألاوضاع الصعبة ونتوقع وقوف الحكومة الألمانية الي جانب إيران.
انتهي**ح ح**س.ر



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اقتصاد

السفير الألماني

الشركات الايرانية

الحظر الأمريكي

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السفير الالماني: برلين تواصل تعاونها مع طهران

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