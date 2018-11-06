وزراء عراقيون يؤكدون علي تعزيز العلاقات مع ايران

وافاد مراسل 'ارنا' من بغداد ان السفير مسجدي عقد لقاءات منفصلة اليوم الثلاثاء مع هؤلاء الوزراء الاربعة؛ مهنئا اياهم بمناسبة تسلم مهامهم في الحكومة العراقية الجديدة.

واشار وزير المالية العراقي 'فؤاد حسين'، خلال اللقاء مع السفير الايراني، الي انه سيوجه دعوة قريبا الي نظيره الايراني لزيارة بغداد.

كما اطّلع 'حسين' علي تقرير مسجدي بشأن التبادل التجاري بين البلدين، وايضا حجم صادرات الغاز والكهرباء من ايران الي العراق.

من جانبه، دعي السفير الايراني وزير المالية العراقي الي بذل الجهود للتسريع في تسديد ديون بلاده المتبقية تجاه الشركات الايرانية المقاولة وايضا الديون الخاصة بصادرات الكهرباء والغاز الايراني الي العراق.

علي صعيد اخر، دعا وزير النقل العراقي 'عبد الله اللعيبي' الي تنمية التعاون في مجال النقل الجوي والبري والسككي بين ايران والعراق.

واشار اللعيبي في لقائه السفير مسجدي، الي زيارة مرتقبة (الاسبوع القادم) لوفد يمثل وزارة النقل العراقية الي ايران بهدف تعزيز التعاون ولا سيما في مجال النقل البري بين البلدين.

في السياق، اشاد وزير الخارجية العراقي 'محمد علي الحكيم' خلال استقباله السفير الايراني، بمواقف الجمهورية الاسلامية 'الايجابية' تجاه العراق؛ داعيا الي تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية اكثر فأكثر بين الجانبين.

بدوره، اكد وزير الكهرباء العراقي 'لؤي الخطيب'، علي استمرار وتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين ايران والعراق.

وقال الخطيب خلال اللقاء مع مسجدي، ان العراق لا يزال بحاجة الي دعم ايران في تلبية حاجات محطاته الكهربائية.

هذا، وهنأ السفير مسجدي الوزراء العراقيين الاربعة بمناسبة تسلم مهامهم الوزارية؛ معربا عن امله بان تشهد الفترة الجديدة نموا شاملا في العلاقات بين طهران وبغداد.

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