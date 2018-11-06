السفير البرازيلي: نرحب بتعزيز التعاون مع طهران

وأكد 'آزاره دو' اليوم (الأثنين) خلال لقاءه المستشار الخاص لرئيس مجلس شوري الاسلامي في الشؤون الدولية 'حسين اميرعبداللهيان' أكد علي دور إيران في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلي التعاون الثنائي بين البلدين في شتي المجالات.

كما أكد السفير البرازيلي علي تطوير التعاون البرلماني والزيارة المترقبة لاعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية – الايرانية قائلا أنها تحظي بأهمية كبيرة.

بدوره رحب اميرعبداللهيان بزيارة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البرازيلية إلي طهران، مؤكداً أهمية العلاقات البرلمانية وتعزيز العلاقات بين االبلدين.

وأكد أمير عبداللهيان علي دور العلاقات البرلمانية في خلق فهم واستيعاب متبادل للمواقف والأحداث والتطورات العالمية، قائلاً أن التعاون البرلماني هو ركيزة مهمة لتنمية العلاقات الودية بين البلدين، و أن مجلس شوري الاسلامي يرحب بتطوير العلاقات البرلمانية مع البرازيل ويعتبرها بالغة الاهمية.

واعتبر تعزيز العلاقات بين البرلمانين الايراني والبرازيلي، اساسا للتعاون علي مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

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