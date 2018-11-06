ضمان الامن التام في زيارة الأربعين نجاح كبير للقوات المسلحة العراقية

وصرح ممثل لجنة الأربعين التابعة للجنة التنسيقية المشتركة بين إيران والعراق لإقامة زيارة الأربعين العميد مراديان في حديث خاص لمراسل إرنا، ان العراق تمكن من توفير الأمن التام للزوار خلال زيارة الأربعين وذلك عبر تعبئة ما يزيد عن 100 ألف من قواته.

وتابع، بما انه يشارك كل عام نحو مليوني مواطن إيراني في زيارة الأربعين الذين يشكلون غالبية الزوار غير العراقيين فان الجمهورية الإسلامية بدورها تقدم المساعدات لضمان الأمن للزوار خلال هذه الزيارة وذلك في إطار مذكرة تفاهم ولجنة التنسيق المشتركة مع الأخوة العراقيين التي يترأسها مساعد وزير الداخلية العراقي الفريق 'محمد بدر'.

وأكد العميد مراديان، ان الشعب والحكومة العراقية يمتلكان تجارب قيمة ومستوي عال من الخبرة في إدارة زيارة الأربعين والزيارات في سائر المناسبات (الدينية) الأخري.

واعتبر زيارة نحو مليون زائر إيراني لسامراء وبقائهم فيها حتي ساعات متأخرة من الليل بانه حدث غير مسبوق ويعكس جانبا آخر من نجاح القوات العراقية في ضمان الامن في العراق .

وتابع، انه خلال الزيارة الأربعينية كان هناك مستوي عال من التنسيق بين المسؤولين العسكريين والأمنيين والسياسيين الإيرانيين والعراقيين وكذلك بين شعبي البلدين وان العراقيين رحبوا بحفاوة بالزوار الإيرانيين رغم كل الدعايات السلبية التي كان الهدف منها تأجيج الخلافات الطائفية والدينية بين الشعبين وان البلدين استطاعا من خلال تعزيز التعاون وتقريب المواقف من احباط جميع هذه المؤامرات.

وأكد مراديان، ان تجربة العراق في تنظيم مراسم زيارة الأربعين تصبح أكثر اكتمالا وأكثر ثراء عاما بعد عام، حيث نشهد كل عام تعزيز التنظيم في مختلف المجالات الأمنية والخدمية .

إنتهي**أ م د**س.ر

