لاریجانی : ایران قادرة علي مواجهة الحظر

طهران / 6 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – قال رئیس مجلس الشوري الاسلامی 'علی لاریجانی' ان ایران لدیها بني اقتصادیة قویة؛ داعیا الي الاعتداد بقدرات الشعب وتفعیل الطاقات الكامنة ودعم الانتاج المحلی، الي جانب تعزیز العلاقات التجاریة مع سائر البلدان لمواجهة الحظر المفروض علي البلاد.

جاء ذلك خلال كلمة ادلي بها رئیس مجلس الشوري الاسلامی الیوم الثلاثاء خلال مراسم احیاء ذكري 1500 شهیدا من قادة قوي الامن الداخلی فی طهران العاصمة.
واشاد لاریجانی بتضحیات شهداء قوات الامن الداخلی؛ مؤكدا ان هؤلاء الابرار قدموا ارواحهم للدفاع عن امن البلاد ولكی ینعم الشعب الایرانی بالسعادة والاستقرار.
كما نوّه رئیس البرلمان الایرانی بجهود قوات الامن الداخلی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وخدماتها خلال مراسم اربعینیة استشهاد الامام الحسین (علیه السلام)؛ مبینا ان هذه القوات استطاعت فی غضون فترة قصیرة ان تنجز عملیات العبور لهذا الحشد الكبیر من الزوار، وتحافظ علي انسیابیة الاجراءات فی المنافذ الحدودیة.
یتبع ... ** ح ع



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لاریجانی : ایران قادرة علي مواجهة الحظر

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