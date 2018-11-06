لاریجانی : ایران قادرة علي مواجهة الحظر

جاء ذلك خلال كلمة ادلي بها رئیس مجلس الشوري الاسلامی الیوم الثلاثاء خلال مراسم احیاء ذكري 1500 شهیدا من قادة قوي الامن الداخلی فی طهران العاصمة.

واشاد لاریجانی بتضحیات شهداء قوات الامن الداخلی؛ مؤكدا ان هؤلاء الابرار قدموا ارواحهم للدفاع عن امن البلاد ولكی ینعم الشعب الایرانی بالسعادة والاستقرار.

كما نوّه رئیس البرلمان الایرانی بجهود قوات الامن الداخلی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وخدماتها خلال مراسم اربعینیة استشهاد الامام الحسین (علیه السلام)؛ مبینا ان هذه القوات استطاعت فی غضون فترة قصیرة ان تنجز عملیات العبور لهذا الحشد الكبیر من الزوار، وتحافظ علي انسیابیة الاجراءات فی المنافذ الحدودیة.

یتبع ... ** ح ع

