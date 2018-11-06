فی رسالة الي الامین العام لمنظمة اوبك؛

وزیر النفط الایرانی یطالب بوقف نشاطات لجنة الـ 'جی ام ام سی'

طهران / 6 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا – بعث وزیرالنفط الایرانی 'بیجن زنكنة' رسالة الي الامین العام لـ 'منظمة الدول المصدرة للنفط' (اوبك) مطالبا فیها بوقف نشاطات 'اللجنة الوزاریة الرقابیة الخاصة بالاتفاق المشترك بین (دول) اوبك مع غیر اوبك' (جی ام ام سی)، وایضا اللجنة الفنیة ذات الصلة.

وذكر زنكنة فی رسالته، انه 'للأسف تركزت نشاطات لجنة الـ جی ام ام سی المشتركة واللجنة الفنیة علي قراءة خاطئة للقرارات الصادرة عن مؤتمر اوبك؛ الامر الذی نوهنا به فی مراسلاتنا كرارا'.
ولفت وزیر النفط الایرانی الي ان هناك اعضاء فی كلا اللجنتین اعلنوا وبشكل سافر عن مسایرتهم للحظر الاحادی واللاقانونی ضد ایران؛ وعمدوا الي استخدام اللجنتین فی دعم السیاسات الامریكیة ضد ایران'.
واكد زنكنة ان اللجنتین تعجزان عن حمایة المصالح المشتركة فی منظمة اوبك؛ وطالما لم یتم تحدید كامل المسؤولیات والصلاحیات لهما واعتمادها لدي مؤتمر المنظمة؛ اذن لا یوجد ای تبریر لمواصلة نشاطات هاتین اللجنتین.
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وزیر النفط الایرانی یطالب بوقف نشاطات لجنة الـ

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