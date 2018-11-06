وزیر النفط الایرانی یطالب بوقف نشاطات لجنة الـ 'جی ام ام سی'

وذكر زنكنة فی رسالته، انه 'للأسف تركزت نشاطات لجنة الـ جی ام ام سی المشتركة واللجنة الفنیة علي قراءة خاطئة للقرارات الصادرة عن مؤتمر اوبك؛ الامر الذی نوهنا به فی مراسلاتنا كرارا'.

ولفت وزیر النفط الایرانی الي ان هناك اعضاء فی كلا اللجنتین اعلنوا وبشكل سافر عن مسایرتهم للحظر الاحادی واللاقانونی ضد ایران؛ وعمدوا الي استخدام اللجنتین فی دعم السیاسات الامریكیة ضد ایران'.

واكد زنكنة ان اللجنتین تعجزان عن حمایة المصالح المشتركة فی منظمة اوبك؛ وطالما لم یتم تحدید كامل المسؤولیات والصلاحیات لهما واعتمادها لدي مؤتمر المنظمة؛ اذن لا یوجد ای تبریر لمواصلة نشاطات هاتین اللجنتین.

انتهي ** ح ع

