8 هجمات استباقية استهدفت اوكار داعش الارهابية داخل الاراضي السورية

وذكر مصدر مطلع في اللجنة التنسيقية المشتركة لزيارة الاربعين بين ايران والعراق، خلال لقاء خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، اليوم الثلاثاء، أنه 'وقبل بدأ مراسم الزيارة الاربعينية، تم تحديد واستهداف 8 اوكار للارهابيين داخل الاراضي السورية قبل تحركها باتجاه الحدود العراقية'.

واضاف ان 'هذه العمليات الاستباقية ادت الي افشال عدد من العمليات الانتحارية الارهابية والتي كان من المقرر ان يتم خلالها استهداف زوار الاربعين، ونتيجة التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين اللجنة الامنية الرباعية ايران والعراق وروسيا وسوريا، قامت القوة الجوية العراقية وباعتماد معلومات استخبارية من اللجنة الرباعية بشن هجماتها علي اوكار الارهابيين'.

واشار المصدر الي ان 'مجموعتين ارهابيتين كانت مستقرة في شرق الفرات في اطراف منطقة هجين السورية وكانت متهيأة للتحرك لدخول الاراضي العراقية واستهداف مسير الزائرين ومقرات اقامتهم، الا انه تم رصد وكشف تحركات هذه المجاميع الارهابية بشكل دقيق وتم استهداف مقراتهم قبل تحركهم بضربات استباقية من قبل طيران الجيش العراقي' لافتا الي انه 'خلال هذه العمليات تم قتل 24 ارهابيا'

واضاف ان 'ثلاثة مجاميع ارهابية اخري كانت تنوي دخول العراق عبر الاراضي السورية لتقوم بتنفيذ عمليات ارهابية لاستهداف زوار الاربعين، وتم رصدها ايضا وقبل قيامها بأي تحرك تم استهدافها من قبل القوات العراقية، ولم تصل لحد الان تقارير عن الخسائر التي تكبدها الارهابيون خلال هذه العملية'.

وتابع المصدر ذاته 'كان هناك مخطط ارهابي ايضا لاستهداف الزائرين في محافظة ديالي شرق العراق وتم كشف هذا المخطط من قبل قوات الشرطة واحباطه وقتل 2 من الارهابيين خلال العمليات'.

ولفت الي انه 'وفي عمليتين استباقيتين اخري قامت بها القوات الامنية العراقية بمشاركة قوات الحشد الشعبي في وادي الثرثار غرب سامراء تم قتل 12 ارهابيا'، مؤكدا علي ان 'جميع هذه العمليات اعتمدت علي التقارير الاستباقية الاستخبارية الدقيقة ومن ضمنها 3 عمليات تمت داخل الاراضي السورية، وقتل خلال هذه العمليات 36 ارهابيا قبل اقدامهم علي أي تحركات لبدأ عملياتهم'.

واستطرد قائلا 'وفي اطار الخطة الامنية للزيارة الاربعينية تم اعتقال ومراقبة اعداد كبيرة من العناصر المشبوهة والمشكوك بها'.

وأكد المصدر علي ان 'مستوي وعدد العمليات الاستباقية وبسط الوضع الامني بشكل كامل في الزيارة الاربعينية أثبت القدر والكفائة العالية التي يتمتع بها جهاز الاستخبارات والقوات العراقية'.

وأوضح ان 'القوات العراقية حققت نجاحا كبيرا وموفقا في وضعها للخطة الامنية وتمركز نقاط امنية في منطقة الفرات الاوسط في محافظات (كربلاء والنجف والديوانية وبابل) والتي سخرت خلالها 100 الف من قوات الجيش والشرطة الاتحادية والاستخبارات والمفارز الثابتة، واعتمادها خطط امنية عديدة وتجهيزات جديدة استطاعت من تأمين المسيرة المليونية العظيمة بشكل كامل والتي بلغت 15 مليون زائر'.

وطبقا للاحصاءات الرسمية لزيارة الاربعين لهذا العام فقد بلغ عدد الزائرين اكثر من 15.3 مليون زائر من ضمنهم مايقارب 2 مليون زائر ايراني شاركوا في الزيارة الاربعينية لهذا العام'.

وشهدت زيارة الاربعينية ختام مراسيمها في يوم ،الثلاثاء ،الماضي تزامنا مع يوم اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، اعداد كبيرة من الزوار الايرانيين وكما هو معمول به في السنوات السابقة وبعد انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية يتوجهون لزيار الكاظمين وسامراء ثم زيارة النجف الاشرف لاداء الزيارة الخاصة بذكري وفاة الرسول الاعظم محمد (ص)'.

انتهي ع ص**س.ر

