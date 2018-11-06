السفير الإيراني في باكستان:

طهران ترحب بأي مبادرة لتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية

اسلام آباد/6 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال السفير الإيراني في باكستان 'مهدي هنردوست' أن إيران ترحب بأي مبادرة لتعزيز السلام والاستقرار وتحسين العلاقات بين الدول الإسلامية.

ووصف السفير الايراني في اسلام اباد في تصريح لوكالة الانباء الباكستانية (APP) ، وصف وساطة باكستان لإنهاء الحرب في اليمن، بانها خطوة ايجابية نحو اعادة السلام والأمن الي المنطقة.
وردا علي سؤال بشأن موقف إيران من دفع السعودية مبلغ 6.2 مليار دولار إلي باكستان، قال السفير الإيراني في باكستان 'إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جميع أنواع التعاون والتفاهم الذي يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية'.
وحول اختطاف حرس الحدود الإيرانيين في 'ميرجاوه' أكد مهدي هنردوست ان الحكومة الباكستانية تواصل اجراءاتها لمكافحة الإرهاب، قائلا 'نأمل أن تنتهي هذه القضية في أقرب وقت ممكن'.
وفيما اذا كان هناك دور لبلد ثالث في موضوع اختطاف حرس الحدود الايرانيين قال السفير الايراني 'هناك محاولات للمساس بالعلاقات والتأثير علي التعاون الحدودي بين البلدين وهذا مايجعلهما اكثر حرصا علي تمتين علاقاتهما وتعزيز التعاون والحفاظ علي امن حدودهما المشتركة'.
انتهي**ح ح**س.ر



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السفير الإيراني في باكستان

ميرجاوه

تعزيز السلام في المنطقة

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طهران ترحب بأي مبادرة لتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية

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