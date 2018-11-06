التنسيق القائم بين الجيش والحرس الثوري يرمز الي الإقتدار الوطني

وأضاف صباحي فرد اليوم الثلاثاء علي هامش إقامة مناورات 'المدافعون عن سماء الولاية' المشتركة، ان احدي الميزات البارزة لهذه المناورات هي ارتكازها علي الشبكة الموحدة للدفاع الجوي في التنسيق بين كافة أركان الدفاع الجوي للبلاد مما يؤدي الي تجنيد كافة الطاقات المتوفرة لدي القوات المسلحة في مجال الدفاع المدني.

وتابع بالقول، ان الميزة الأخري لهذه المناورات هي إستخدام الأجهزة الصاروخية والمدفعية والرادارية وأجهزة التنصت الإلكترونية ومنظومات الإتصالات المتطورة محلية الصنع التي أنجزت مهمتها في تدمير الأهداف بنجاح تام.

وأردف قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي، ان هذه المناورات إستعرضت أداء عدد من المنظومات الرادارية وأجهزة الإستشعار الخاصة بمجال الدفاع الجوي، بما فيها منظومة 'بشير' الرادارية المصنعة علي يد خبراء قوة الجو-فضائية للحرس الثوري ومنظومة 'مراقب' المصنعة في مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي.

وأكد، انه تم كذلك خلال هذه المناورات تدشين منظومتي 'حائل' و'سراج' المدفعيتين لأول مرة التي تم إدخال ثمة تطويرات جيدة علي أجهزتها الرادارية الي جانب تزويدها بأجهزة إستشعار الكتروضوئية.

وطمئن قائد هذا المقر الشعب الإيراني، بأن أجواء الجمهورية الإسلامية هي اليوم 'الأكثر أمنا' في المنطقة مؤكدا ان هذا الأمر تم تحقيقه بفضل جهود الخبراء الشبان الإيرانيين.

علما بأن المناورات المشتركة للدفاع الجوي تحت عنوان 'المدافعون عن سماء الولاية' بدأت منذ الاثنين لتستمر يومين في ارجاء البلاد.

إنتهي**أ م د**س.ر

