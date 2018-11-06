أردوغان : لن نلتزم بالحظر الامریكی علي إیران

طهران / 6 تشرین الثانی / نوفمبر / ارنا - قال الرئیس التركی رجب طیب أردوغان، الیوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بالحظر الأمریكی الاقتصادی ضد إیران، والذی تم تفعیله أمس الاثنین؛ واصفا ذلك بـ 'الاجراء الخاطئ الذی یهدد بتدمیر التوازن العالمی'.

وافاد موقع 'سبوتنیك' الاخباری، ان اردغوان وفی تصریح للصحافیین عقب لقائه (الیوم) مع كتلة 'حزب العدالة والتنمیة' الحاكم فی أنقرة، اكد 'نحن لن نلتزم بالعقوبات الأمریكیة علي إیران لأنها خاطئة'.
وتابع الرئیس التركی : العقوبات الأمریكیة علي إیران تهدف إلي الإخلال بالتوازن فی العالم، ولا نرید العیش فی عالم امبریالی.
فی سیاق متصل جاءت تصریحات وزیر الخارجیة التركی 'مولود جافیش أوغلو' الیوم الثلاثاء للصحافیین من الیابان، قوله ان 'عزل إیران أمر خطیر'؛ مؤكدا أن 'معاقبة الشعب الإیرانی أمر غیر عادل'.
وبحسب ما افادت به وكالة الاناضول التركیة، نوه جافیش اغلو الي ان 'التدابیر أحادیة الجانب التی تتخذها أمریكا تؤثر علي العالم برمته بما فیه تركیا'.
انتهی ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

اردوغان

الحظر

ایران

امریکا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

أردوغان : لن نلتزم بالحظر الامریكی علي إیران

معظم المشاهدات

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

أحدث الأخبار

50 الف من ابناء المتزوجات من اجانب لايملكون الجنسية

50 الف من ابناء المتزوجات من اجانب لايملكون الجنسية

السيسي : عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا

في اول تعليق له علي الحظر الامريكي ضد ايران؛

السيسي : عدم الاستقرار يؤثر علينا جميعا

8 هجمات استباقية استهدفت اوكار داعش الارهابية داخل الاراضي السورية

في اطار تأمين زيارة الاربعين

8 هجمات استباقية استهدفت اوكار داعش الارهابية داخل الاراضي السورية

طهران ترحب بأي مبادرة لتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية

السفير الإيراني في باكستان:

طهران ترحب بأي مبادرة لتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية

العلاقات الاقتصادية بين إيران وكردستان العراق مستمرة

المدير العام لجمارك معبر باشماخ الحدودي:

العلاقات الاقتصادية بين إيران وكردستان العراق مستمرة

موضوعات مرتبط