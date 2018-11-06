أردوغان : لن نلتزم بالحظر الامریكی علي إیران

وافاد موقع 'سبوتنیك' الاخباری، ان اردغوان وفی تصریح للصحافیین عقب لقائه (الیوم) مع كتلة 'حزب العدالة والتنمیة' الحاكم فی أنقرة، اكد 'نحن لن نلتزم بالعقوبات الأمریكیة علي إیران لأنها خاطئة'.

وتابع الرئیس التركی : العقوبات الأمریكیة علي إیران تهدف إلي الإخلال بالتوازن فی العالم، ولا نرید العیش فی عالم امبریالی.

فی سیاق متصل جاءت تصریحات وزیر الخارجیة التركی 'مولود جافیش أوغلو' الیوم الثلاثاء للصحافیین من الیابان، قوله ان 'عزل إیران أمر خطیر'؛ مؤكدا أن 'معاقبة الشعب الإیرانی أمر غیر عادل'.

وبحسب ما افادت به وكالة الاناضول التركیة، نوه جافیش اغلو الي ان 'التدابیر أحادیة الجانب التی تتخذها أمریكا تؤثر علي العالم برمته بما فیه تركیا'.

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