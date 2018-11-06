دبلوماسي ايراني سابق : ايران و اسبانيا بحاجة لتعزيز العلاقات الثقافية

وعلي هامش اليوم الثاني من مؤتمر الدراسات الايرانية في اسبانيا، قال خضري اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل ارنا، ان اقامة مثل هذه المؤتمرات بشكل منظم و دوري ستسهم في ترسيخ العلاقات الثقافية بين ايران و اسبانيا.

واشار انه لا يوجد مركز للدراسات الايرانية في اسبانيا لذلك علي الموسسات المعنية بالشؤون الثقافية بما فيها مركز ترويج اللغة الفارسية الي جانب الجامعات الايرانية أن تقوم بنشاطات ثقافية في اسبانيا.

وتابع قائلا ان تعليم اللغة الاسبانية في جامعة طهران سيترك تاثيرا ايجابيا علي تمتين العلاقات الثقافية بين ايران و اسبانيا.

ودعا الي ضرورة اقامة اسابيع ثقافية وتبادل النتاجات الثقافية بين البلدين لفترات زمنية محددة للتعرف علي الانجازات الثقافية.

يذكر ان الموتمر الثقافي الثامن للدراسات الايرانية اقيم قبل يومين في جامعة طهران.

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