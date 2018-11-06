ظريف : امريكا ستضطر الي تغيير سياساتها حول ايران

واشار وزير الخارجية في خطاب له عبر 'الفيديو' اليوم الثلاثاء، الي تفعيل الرزمة الجديدة من الحظر الامريكي ضد ايران؛ مصرحا ان الولايات المتحدة الامريكية نفذت، امس، ما وعدت به قبل 6 اشهر وناورت حوله لدي الاوساط الدعائية.

وفيما اشار الي ان الحظر يستهدف الشعب الايراني، قال ظريف : لقد اصبح واضحا بأن هؤلاء بحثوا عن كافة الشركات وبلغ الامر بهم ان قاموا بإدراج الشركات المنحلة ايضا الي (قائمة) هذا الحظر؛ وهو ما يشير الي افلاس الادارة الامريكية.

وتطرق ظريف الي تصريحات وزيري الخارجية والخزانة الامريكيين امس؛ مبينا ان آثار الغضب من الاجماع الدولي ضد الاجراءات الاحادية الامريكية كانت واضحة في هذه التصريحات.

وتابع : العالم يقف اليوم بوجه الحكومة الامريكية وليست هناك دولة سوي عدد من البلدان الصغيرة والكيان الصهيوني في منطقتنا، مستعدة لمواكبة امريكا.

ولفت وزير الخارجية الايراني الي ان الاجراءات الامريكية تُنفذ بصورة عنيفة جدا، الامر الذي يؤكد علي (الحكومة) في ايران بعدم السماح لهذه الاجراءات العدائية التي ترمي الي فصل الشعب عن النظام وبث الخلافات فيما بينه ان تضر بهذا الشعب؛ مضيفا ان الحكومة بما يشمل الجهاز الدبلوماسي في البلاد، كرّست طاقاتها لمتابعة هذا الامر.

وقال ظريف : نحن سعداء جدا من ان العالم اليوم وقف بوجه الاجراء الامريكي ولم يواكبه؛ كما نتطلع ان نشاهد في المستقبل نتائج هذه المعارضة الدولية للاجراء الامريكي.

واشار وزير الخارجية في خطابه اليوم الي ان الحكومة الامريكية مقبلة علي ايام سيئة؛ مدلّلا بالقول ان الحكومة الامريكية تعجز حتي ان تبرهن لشعبها بان سياساتها تخدم مصالحه، وهي تقديم مصالح فئة قليلة من انصارها علي المصالح الوطنية.

واكد ان الحكومة الامريكية كرست جهدها من اجل التغطية علي جرائم النظام السعودي والكيان الصهيوني، بدل ان تنتهج سياسية في سياق المصالح الوطنية لهذا البلد.

وشدد ظريف قائلا : اني علي يقين بان حكومة السيد ترامب ستدرك بان هذه السياسات لن تخلّ بعزيمة الشعب الايراني العظيم، بل سيضطر الامريكيون الي تعديل سياساتهم.

انتهي ** ح ع

