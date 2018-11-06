متابعه ربط السكك الحديديه الايرانية بالعراقية

واضاف ذوالفقاري خلال لقائه اية الله سيدهاشم حسيني بوشهري في قم : انه وبايعاز من رئيس الجمهورية فأن ايران وبالتعاون مع العراق تسعي لتطوير البني التحتية في مجال المواصلات والنقل العام.

واشار ذو الفقاري الي متابعة فتح منفذ خسروي الحدودي للزائرين وقال: اذا تم افتتاح المنفذ فسيقل الضغط علي حدود مهران بنسبة 30% ونحن من طرفنا لا توجد لدينا اية معوقات ولكن الطرف العراقي لدية ملاحظات امنية .

واكد امين لجنة الاربعين علي متابعة قضية الغاء التاشيرات بين العراق وايران مضيفا انه سيساعد علي المزيد من تنمية العلاقات بين البلدين.

وصرح ان المسؤولين في العراق قلقون علي توفير امن الزائرين وقال :خلال ايام الزيارة شهدنا العديد من التهديدات الامنية ولكن بفطنة القوات الامنية العراقية والايرانية تم كشفها والقاء القبض علي عناصرها.

وبين ذو الفقاري انه خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام هذا العام تم ايجاد 140 مركزا طبيا في ايران والعراق وتم تقديم خمسة ملايين وجبة طعام داخل العراق كما وفرت المواكب الايرانية المبيت لمليونين من الزوار خلال تلك الفترة.

انتهي**م م** 1718

