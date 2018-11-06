اللواء جعفری : ننصحكم بأن لاتزیدوا سمعة أمریكا سوءاً مما هی علیه الان

وافاد قسم العلاقات العامة للحرس الثوری، انه 'رداً علی التصریحات السخیفة التی أطلقها وزیر الخارجیة الأمریكی مایك بمیو أمس الإثنین فی مؤتمر صحفی مشترك مع وزیر الخزانة الامریكی، فقد استنكر اللواء جعفری هذه التصریحات المبررة للحظر الظالم الأمریكی المستهدف للشعب الایرانی واستهجن الإتهامات التی وجّهها بمبیو ضد القائد المناضل والودود لفیلق القدس اللواء قاسم سلیمانی، الذی قام بدور منقطع النظیر فی إحباط المؤامرات الأمریكیة والعبریة والعربیة والحاق الهزیمة بداعش والارهابیین التكفیریین الذین اضمروا السوء لشعوب المنطقة'.

وقال اللواء جعفری مخاطبا وزیر الخارجیة الامریكی : یا بمبیو! إن كنتم لاتهتمون بسمعتكم فاهتموا بسمعة بلدكم؛ یا تری لِمَ تُطلقون هذه التصریحات المضحكة والشاهرة بعجزكم وما هو الهدف من إطلاقها أساساً؟! فهل تعتقدون من صمیم قلبكم بأنّ السعودیة التی تلطخت ایدیها بدم الشعب الیمنی المظلوم والشعب البحرینی وبدم رعایاها كالخاشقجی، بأنها حقاً تكافح الإرهاب؟!

ولفت القائد العام لقوات الحرس الثوری الی دور اللواء سلیمانی فی إنقاذ الشعب العراقی والسوری وتخلیصهم من فتنة داعش ومن جرائم الإرهابیین التكفیریین عبر تعبئة جبهة المقاومة؛ مجددا خطابه الي وزیر الخارجیة الامریكی بالقول : إنّ الجمیع یعرف بأنّ الإرهابیین التكفیریین وغیر التكفیریین تم القضاء علیهم ودمّروا علی الید الطاهرة لهذا البطل الحكیم والذی یتحلي بعزم سام والاسوة للمقاومة 'قاسم سلیمانی' الرجل الذی طهّر أراضی الدول الاسلامیة المظلومة فی المنطقة من دنس عملائكم ومرتزقتكم الإرهابیین التكفیریین.

وإعتبر اللواء جعفری، كلا من الكیان المحتل للقدس والسعودیة، بانهما داعمان رئیسیان للإرهاب التكفیری؛ موجها النصح الي 'بمبیو' بعدم إفساد سمعة أمریكا أكثر مما هی علیه الآن عبر إطلاق تصریحات سخیفة و واهیة.

انتهی** ع ج/ ح ع**

