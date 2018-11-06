رئيس أكاديمية البحوث السياسية الروسية:

الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

موسكو/ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال رئيس معهد البحوث السياسية والاجتماعية لمنطقة بحر قزوين والبحر الأسود في روسيا، وفي اشارة إلي تطبيق الحظر الجديد ضد إيران، قال إن الحظر الأمريكي الجديد ضد إيران يستهدف الشعب الإيراني.

وأضاف 'فيكتور نادئين رايفسكي'، وهو خبير بارز في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات السياسية في الأكاديمية الروسية للعلوم، في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الثلاثاء: خلافا لمزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن الحظر ضد الحكومة الإيرانية، الا انه يستهدف حياة الناس العاديين.
وأضاف، إن امريكا تأمل من وراء هذا الحظر التضييق علي الشعب الإيراني وتمهيد الاوضاع للانتفاضة العامة في هذا البلد للإطاحة بنظام إيران.
وصرح الخبير الروسي إن الحظر الجديد أصعب من السابق، وكل الاشخاص المرتبطين بالعلاقات الاقتصادية والتجارية للحكومة الايرانية مع الدول الأخري سيقعون تحت تأثير هذا الحظر.
وقال رايفسكي، إن امريكا لم تفرض الحظر علي قطاع الادوية فقط لان ايران تنتج 97٪ من العقاقير التي تحتاجها في داخل البلاد.
وأعتبر رئيس معهد البحوث السياسية والاجتماعية لمنطقة بحر قزوين و البحر الأسود في روسيا، إن الهدف الاخر من الضغوط الأمريكية، لمنع استخدام الشعب الإيراني لنظام السويفت، وقال إن إيران أصبحت معتادة علي الحظر وسبل مواجهته والالتفاف عليه .
وأضاف الخبير الروسي: أعتقد أن الشعب الإيراني يمكنه العودة إلي اساليب العمل في ظروف الحظر ومواصلة التجارة مع الدول المختلفة.
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الحظر الامريكي

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الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

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