الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

طهران/6تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشدة، العقوبات الامريكية الظالمة بحق إيران، مؤكدة أن الإدارة الامريكية تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، وتمارس دور البلطجي في موقفها من الجمهورية الاسلامية.

وقالت الحركة في بيان لها 'إن تعاقب القرارات الأمريكية العدائية ضد القضية الفلسطينية تارة وضد الشعوب العربية والإسلاميّة تارة أخري يعزز من قناعة الشعب الفلسطيني بأن أمريكا هي التي تعيث فسادا في العالم بدون أي رادع، وما الدعم الامريكي لإرهاب الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني إلا امتداد للطغيان الأمريكي الفظ ضد شعوب العالم'.
وأضافت الحركة: 'علي شعوب العالم الحر أن تقف في مواجهة السياسة الأمريكية التي تعتمد عنجهية القوة، ولا تعير اهتماما للقيم ولكل القوانين الإنسانية'.
يُشار إلي أن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت، امس الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، علي إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية علي قائمة الحظر.
المصدر: فلسطين اليوم
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الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

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