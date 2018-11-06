المخرج مجيد مجيدي:

السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

بكين/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال المخرج وكاتب السيناريو الايراني مجيد مجيدي في كلمة له عن الرسالة التي تقع علي عاتق الفن والسينما الايرانيين: إنّ السينما الايرانية هي سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم.

وخلال إجتماع طلابي في جامعة بكين الصينية بهدف دراسة أفلام هذا المخرج، أضاف مجيدي بأنّ السينما الايرانية مَدينة للأدب و لكبار الادباء كمولوي وحافظ وسعدي وفردوسي وخيام وعطار نيشابوري.
و وصف مجيدي فيلم «أطفال السماء» بأنه يحمل روح شاعرية تبين الفن الايراني وتعرض الثقافة الايرانية المحبّة للبشرية.
وقال مجيدي: إنّ الأدب الايراني ينمّ عن فطرة الإنسان ويجمعه الإيمان والتضحية والحب، مشيراً الي تدني مستوي الأخلاق في العالم والحاجة الي انتاج أفلام كفلم محمد رسول الله (ص) لإنعاش الأخلاق في عالمنا المعاصر.
و وصف مجيدي الإسلام بأنه دين السلام والصداقة والود والمساواة والتوحيد، معرباً عن اعتزازه لإنتاجه فلم محمد رسول الله (ص).
وكان مجيد مجيدي قد سافر الي العاصمة الصينية بدعوة من مؤسسة أفلام بكين لإلقاء كلمة والمشاركة في إجتماع سنوي.
انتهي** ع ج** 1718



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محمد رسول الله

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السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

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