رئيس لجنة الأمن القومي النيابية:

إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

طهران/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة لمجلس الشوري الاسلامي «حشمت الله فلاحت بيشه» انه سيُقام إجتماع يوم الأحد القادم في اللجنة بمشاركة المؤيدين والمعارضين للائحة وممثل عن مجلس صيانة الدستور لدراسة 22 إشكالية حددها هذا المجلس بشأن معاهدة CFT.

وأعلن فلاحت بيشه عن دعوة الاجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالمعاهدة للإستماع الي آرائها الإستشارية.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بأنّ مجلس صيانة الدستور لم يستشكل علي 22 حالة واردة في معاهدة مكافحة تمويل الارهاب فحسب بل إعتبر البعض منها غامضة وإعتبر الإنضمام الي المعاهدة معارضاً للمصالح والأمن الوطنيين.
وقال فلاحت بيشه: لو توصلنا الي نتيجة خلال إجتماع يوم الأحد القادم سنرفع اللائحة الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي وإن لم نتوصل الي نتيجة سنقيم إجتماعات اُخري تالية داخل اللجنة لمتابعة الموضوع.
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CFT

فلاحت بيشه

مجلس صيانة الدستور

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إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

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