إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

وأعلن فلاحت بيشه عن دعوة الاجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالمعاهدة للإستماع الي آرائها الإستشارية.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي بأنّ مجلس صيانة الدستور لم يستشكل علي 22 حالة واردة في معاهدة مكافحة تمويل الارهاب فحسب بل إعتبر البعض منها غامضة وإعتبر الإنضمام الي المعاهدة معارضاً للمصالح والأمن الوطنيين.

وقال فلاحت بيشه: لو توصلنا الي نتيجة خلال إجتماع يوم الأحد القادم سنرفع اللائحة الي الهيئة الرئاسية لمجلس الشوري الاسلامي وإن لم نتوصل الي نتيجة سنقيم إجتماعات اُخري تالية داخل اللجنة لمتابعة الموضوع.

انتهي** ع ج** 1837

