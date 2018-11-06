اية الله مكارم شيرازي:

الرئيس الامريكي عالق في حفنة من الأوهام

قم / 6 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال آية الله ناصر مكارم شيرازي، احد مراجع التقليد في مدينة قم المقدسة، إن الرئيس الامريكي يكذب باستمرار علي شعبه، وإنه عالق في حفنة من الأوهام .

وخلال اجتماعه مع زعيم حركة امة الاسلام في اميركا لويس فرخان اليوم الثلاثاء، قال اية الله مكارم شيرازي: ترامب يقول إن إيران انهارت لاننا انسحبنا من الاتفاق النووي، ما الذي انهار في إيران؟ الجمهورية الإسلامية تقف كدولة قوية في المنطقة بفضل من الباري تعالي.
و ردا علي مزاعم الأمريكيين الذين يستخدمون الحظر كأداة لجر إيران إلي طاولة المفاوضات، قال : من المستحيل أن تتفاوض الجمهورية الإسلامية مع امريكا، لأننا كنا نتفاوض لمدة عام ونصف العام في اطار الاتفاق النووي، وهم انسحبوا من كل شيء في غضون ساعة واحدة و خرقوا التزاماتهم؛ من يستطيع الوثوق بمثل هؤلاء الناس؟
وأضاف آية الله مكارم شيرازي: الشعوب الاخري في العالم لايمكن لها الوثوق بهذه الأدارة؛ فنحن نؤكد أن أي شخص يخرق التزاماته بسهولة لا يمكن الاعتماد عليه بأي حال من الأحوال.
وانتقد اية الله مكارم شيرازي سياسات المسؤولين الأمريكيين، وقال : أمريكا هي الدولة الأكثر اضطهادا لشعبها وشعوب العالم، ونحن نعتقد أن مثل هذه الدولة لن تبقي ، لأن الظلم لايدوم، وان المستقبل سيكون الي جانب دعاة الحق.
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لويس فرخان

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الرئيس الامريكي عالق في حفنة من الأوهام

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