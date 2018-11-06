غزة تراقب والمقاومة جاهزة.. ثلاثة أسابيع تحدد مصير التهدئة

وقال عصام حماد نائب رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبري 'نحن أمام إعطاء فرصة للجانب المصري ولمن تدخلوا في ملف التهدئة لمدة 3 أسابيع ولنري ما ستأتي به الأيام.. ولذلك هناك تكتيك جديد بمحاولة الايعاز للمتظاهرين لعدم الوصول للسياج الحدودي شرق قطاع غزة'.

وأضاف حماد 'نحن نحتاج هذه المهلة أيضا لإعطاء فترة هدوء للفلسطينيين الذين ضحوا خلال فترة 7 شهور وهي عمر هذه المسيرات'، مشككا في مصداقية الاحتلال الصهيوني بتنفيذ بنود تفاهمات التهدئة.

وأكد أن قطاع غزة لم يشهد أي تحسن ملموس من قبل دولة الاحتلال الصهيوني وأن تحسن جدول الكهرباء في غزة ناتج عن المنحة القطرية، مصيفا 'أن سكان غزة سيراقبون ماذا سيقدم الاحتلال الصهيوني خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة'.

*المسيرات مستمرة

وفي ذات السياق قال محمد البريم 'أبو مجاهد'، الناطق باسم لجان المقاومة الفلسطينية أنه جري التأكيد في اللقاءات مع المخابرات المصرية علي استمرارية مسيرات العودة، حتي كسر الحصار بشكل كامل.

وأوضح ابو مجاهد أن 'التكتيكات والترتيبات التي وضعت هي للحد من إيغال العدو في دماء أبناء الشعب الفلسطيني عن طريق الوساطة المصرية، التي ألزمت الاحتلال بعدم إطلاق النار، لكن الاحتلال لم يلتزم'.

وأضاف: 'طالما الاحتلال يواصل جرائمه وايغاله في دماء الفلسطينيين، نقول بان هذه المسيرات ستتواصل بطرق وآليات في سبيل تحقيق أهدافها دون انتقاص'.

وأشار الي أن هناك الكثير من التفاصيل تم نقاشها مع الوفد الأمني المصري والتأكيد علي ضرورة وجود إنجازات حقيقية يشعر بها المواطن الفلسطيني وان تكون هذه الإنجازات كاملة، وغير متجزئة.

وقال: ما جري هو عبارة عن هدوء ولا يوجد أي اتفاق للتهدئة مع الاحتلال ، ومن السابق لأوانه الحديث عن أي انجازات خاصة اننا نعرف أن الاحتلال بطبيعته مراوغ ويتهرب من الالتزامات'.

*قوة المقاومة

من جانبه اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي وليد القططي ان اداراك الاحتلال الصهيوني بأن المقاومة تحمي ظهر المتظاهرين وأنها سترد عند حد معين علي اعتداءات العدو منعه من تغير قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة بالدم والعرق طوال السنوات السابقة .

وأكد القططي أن الحصار لابد أن ينتهي سوء بإلقاء الضغط علي العدو الصهيوني بالمسيرات الشعبية السلمية في مسيرات العودة أو بالمقاومة التي تأتي في هذا الحصار من ضمن هذا السياق مضيفا :' علي هذا العدو أن يدرك أن الدم الفلسطيني غير مستباح وان الدم الفلسطيني له ثمن سيعاقب عليه العدو الصهيوني.

وأوضح ان المقاومة عندما تعطي فرصة للجهود المصرية والاممية فهو من باب التخفيف عن الشعب الفلسطيني وانها ستكون دوما جاهزة للدفاع عنه في حال أي اختراق صهيوني.

ووصف القططي جولات التطبيع الاخيرة بما فيها زيارة رئيس وزراء العدو الارهابي نتنياهو إلي سلطنة عمان وزيارة الوفود الرياضية لكل من قطر وعمان ورفع علم الكيان الصهيوني في عواصم البلاد العربية خاصة الخليجية بالمخجلة والمرفوضة مضيفا :' هذا تطبيع مرفوض وتطبيع يدل علي مدي ارتماء هذه الانظمة العربية في احضان العدو وفي بيت الطاعة الامريكي ومدي وقوفها ضد المصالح الحقيقية لحقوقها ولشعوبها وللأمة العربية جمعاء'.

ونجحت الجهود المصرية في التوصل الي اتفاق من عدة مراحل يشمل تخفيف الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر مقابل هدوء علي الحدود لا يتضمن وقف مسيرات العودة التي ستحافظ علي سلميتها بتكيك جديد.

انتهي **387** 1837

