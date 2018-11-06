الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني فاشل

وقال الدكتور 'تشاندرا مظفر في مقابلة مع إرنا في كوالالمبور اليوم الثلاثاء، إن التاريخ أظهر أن معظم العقوبات الأمريكية ضد الدول الأخري لم تكن ناجحة.

وفي إشارة إلي فشل العقوبات الأمريكية ضد روسيا، التي بدأت منذ عهد باراك أوباما، أكد أنه إذا لم تقترن العقوبات الأحادية بدعم من بلدان أخري، فلن تكون ناجحة.

وأشار الدكتور مظفر إلي أن الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني لم يلقي دعما حتي من الحلفاء الأوروبيين، وقد عارضته أوروبا والمجتمع الدولي.

وتطرق إلي الحرب النفسية الأمريكية بالتزامن مع عودة الحظر النفطي و الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، وتساءل عما إذا كان يمكن التصدي لهذه الحملة الاعلامية؟ وهل يمكن لدول أخري أن تكشف الحقائق المرتبطة بالظلم ضد إيران في اعادة فرض الحظر الأمريكي الجائر ومن جانب واحد، وفي الوقت الذي التزمت إيران بكل تعهداتها في الاتفاق النووي وفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

و ردا علي هذا السؤال، أكد تشاندرا مظفر، علي ضرورة مواجهة الدعاية الغربية بخصوص عودة الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني، وقال : يجب أن تكشف وسائل الإعلام المستقلة في أوروبا وآسيا والعالم حقيقة الحظر الجائر ومن جانب واحد ضد إيران.

وأضاف أنه يجب علي المثقفين الإيرانيين و المجتمع المدني وبمساعدة وسائل الإعلام المستقلة في العالم، مواجهة تيار الإعلام الغربي والحرب النفسية التي تقودها امريكا ، وتوضيح الحقائق حول ممارسات واشنطن غير القانونية.

و أكد رئيس حركة العدل العالمية الماليزية، إن العديد من وسائل الإعلام الغربية، تهيمن عليها الصهيونية، مشددا علي إن الإعلام الحر في العالم يجب أن يأخذ في الاعتبار الحقائق المحيطة بالحظر الفظيع ضد الشعب الإيراني بهدف تنوير الرأي العام العالمي.

وقال مظفر، إن هذه الإجراءات الأحادية الجانب من جانب امريكا، أدت بنا إلي رؤية إنشاء وتوسيع اتحادات اقتصادية وأمنية استراتيجية جديدة ضد امريكا في العالم.

وأكد ، إن المزيد من الدول تهدف الآن إلي التخلي عن الدولار الأمريكي للبحث عن حلول فعالة لاستخدام عملاتها المحلية في التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان قد انسحب من الاتفاق النووي مع ايران في 8 مايو الماضي واعاد فرض الحظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

القرار الامريكي لاقي تنديدا من قبل مسؤولي دول العالم بمافيهم الاوروبيين الذين اعربوا في بيان عن اسفهم من انسحاب اميركا من خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) مؤكدين ان الاتفاق النووي يحظي باهمية بالغة ويحظي بتأييد جميع اعضاء مجلس الامن كما جاء في القرار 2231 الدولي وهو حيوي لامن اوروبا والمنطقة والعالم برمته.

انتهي** 2344

