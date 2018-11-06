لن نسمح باقتحام سايبري تخريبي لشبكاتنا الإتصالية

وخلال كلمة له في ملتقي الدفاع المدني بطهران أكّد الوزير علي مواجهة الشباب الايرانيين لهذه الهجمات السايبرية دون سماحهم للآخرين بإيقاف عمل شبكة إتصالات البلاد.

و إعتبر جهرمي فكرة إيجاد خلل في نظام الإتصالات المحلية وَهماً فارغاً، معلناً عن تجميع مستندات وأدلة عن هذا الهجوم السايبري الذي إستهدف أمس شبكة إتصالات البلد.

وقال وزير الإتصالات: إنّ ايران تحتفظ بحقها لعرض هذه الوثائق والأدلّة في شتي الأوساط والمجاميع دولية لتنال حقوقها.

كما أعلن جهرمي عن نية ايران عرض المعرفة والمهارة التي تصدّت عبرها لهذا الهجوم السايبري بمتناول الدول الصديقة والجارة لتوظيفها عند الحاجة.

وأكّد وزير الإتصالات خلال كلمته علي دور التآزر بين الأجهزة والمؤسسات وأهمية إقامة مناورات أكثر دقة في التصدي المجدي لمثل هذه الهجمات السايبرية.

انتهي** ع ج** 1837

