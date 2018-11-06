وزير الإتصالات الايراني:

لن نسمح باقتحام سايبري تخريبي لشبكاتنا الإتصالية

طهران/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جواد آذري جهرمي اليوم الثلاثاء: إننا لن نسمح باقتحام سايبري تخريبي لشبكاتنا الإتصالية، منوهاً بذلك الي إحباط هجوم سايبري صهيوني استهدف أمس الإثنين شبكة الاتصالات في ايران.

وخلال كلمة له في ملتقي الدفاع المدني بطهران أكّد الوزير علي مواجهة الشباب الايرانيين لهذه الهجمات السايبرية دون سماحهم للآخرين بإيقاف عمل شبكة إتصالات البلاد.
و إعتبر جهرمي فكرة إيجاد خلل في نظام الإتصالات المحلية وَهماً فارغاً، معلناً عن تجميع مستندات وأدلة عن هذا الهجوم السايبري الذي إستهدف أمس شبكة إتصالات البلد.
وقال وزير الإتصالات: إنّ ايران تحتفظ بحقها لعرض هذه الوثائق والأدلّة في شتي الأوساط والمجاميع دولية لتنال حقوقها.
كما أعلن جهرمي عن نية ايران عرض المعرفة والمهارة التي تصدّت عبرها لهذا الهجوم السايبري بمتناول الدول الصديقة والجارة لتوظيفها عند الحاجة.
وأكّد وزير الإتصالات خلال كلمته علي دور التآزر بين الأجهزة والمؤسسات وأهمية إقامة مناورات أكثر دقة في التصدي المجدي لمثل هذه الهجمات السايبرية.
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لن نسمح باقتحام سايبري تخريبي لشبكاتنا الإتصالية

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