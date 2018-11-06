خلال اليوم الثاني من مناورات «الولاية» 2018

إطلاق صواريخ أرض جو من منظومة 'مرصاد' الصاروخية

طهران/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – تم خلال اليوم الثاني من مناورات الولاية 2018 إطلاق صواريخ أرض جو من منظومة 'مرصاد' والتي نجحت في إصابة أهدافها الجوية ودمّرتها بالكامل.

ونقلاً عن المركز الاعلامي للمناورات فإنّ هذه المنظومة ذات المدي المتوسط تتكون من صواريخ و حاملات مسيّرة أرضية لها.
وقد تم تحديث منظومة 'مرصاد' الصاروخية عبر تزويد معداتها بنظام رقمي ورفع مدي رصد راداراتها.
وكانت المناورات شهدت إطلاق عدة صواريخ كانت معظمها من منظومة 'مرصاد' المصنوعة محلياً في مراكز تصنيع دفاعية و بأيدٍ ايرانية.
وبدأت مناورات الولاية 2018 المشتركة للدفاعات الجوية أمس الإثنين برعاية الإدميرال حبيب الله سياري رئيس المجلس الإداري للمناورات في مناطق شاسعة من شمال ووسط وغرب البلاد بمساحة تقدّر بنصف مليون كيلومترمربع تقريباً.
وشاركت في مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية، القوة الجوية للحرس الثوري والقوات الجوية الخاصة للجيش و قوات الرصد الجوي المجهزة باحدث الاجهزة المتزودة بها.
ومن التمارين التي يتم تنفيذها خلال المناورات هي القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الاهداف المعادية و العمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز.
انتهي** ع ج** 1837



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إطلاق صواريخ أرض جو من منظومة

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