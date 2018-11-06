'حماس' تدين بشدة إعادة فرض الحظر الأمريكي علي إيران

طهران /6 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا - أدانت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، مساء الاثنين، إعادة فرض حظر أمريكي علي إيران، مؤكدةً تضامنها ووقوفها إلي جانب إيران حكومةً وشعبًا.

وأكدت حماس في بيان لها، أن 'العقوبات تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية'.
وأوضحت أن تلك المخططات 'تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية علي حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم، والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة'.
وأكدت حماس 'تضامنها ووقوفها إلي جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلي جانب كل القوي الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيوأمريكية'.
وشددت بالقول: 'واثقون بأن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب'.
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حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

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الحظر الاميركي

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