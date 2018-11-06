'حماس' تدين بشدة إعادة فرض الحظر الأمريكي علي إيران

وأكدت حماس في بيان لها، أن 'العقوبات تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية'.

وأوضحت أن تلك المخططات 'تخدم وتعزز استقرار المشروع الصهيوني وأطماعه التوسعية علي حساب القضية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال العداء المستحكم، والذي بدا واضحًا في المرحلة الأخيرة'.

وأكدت حماس 'تضامنها ووقوفها إلي جانب إيران حكومة وشعبًا، وإلي جانب كل القوي الحية في مواجهة هذه الغطرسة الصهيوأمريكية'.

وشددت بالقول: 'واثقون بأن هذه السياسة ستبوء بالفشل كما فشلت مثيلاتها في الماضي القريب'.

انتهي ** 1837

