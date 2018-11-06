الحظر الأمريكي لا يؤثر علي التبادلات بين إيران وكردستان العراق

أربيل/ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلنت غرفة التجارة في إقليم كردستان العراق والمدير العام لمكتب جمارك حاج عمران الدولية، ان العلاقات التجارية مع إيران مستمرة ولا يؤثر الحظر الأمريكي علي إيران في هذه التبادلات.

أعلنت ذلك غرفة التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق اليوم الثلاثاء، واضافت أن الحظر الأمريكي ضد إيران يشمل فقط قطاعات النفط والشحن والبنوك ، والذي لا يؤثر علي استيراد البضائع من إيران وزيادة معدل البضائع الإيرانية في إقليم كردستان العراق.
وأكدت غرفة تجارة كردستان العراق، علي أن معظم السلع المستوردة من إيران يتم تصنيعها في إيران، ولا يمكن للعقوبات أن تمنع تصدير هذه البضائع من إيران.
وفي الوقت نفسه ، أكد سيروان حسين، مدير قسم العلاقات العامة في جمارك حاج عمران في إقليم كردستان العراق، أن المرور عبر الحدود والتبادل التجاري كان طبيعيا في اليوم الأول من بدء الحظر ضد إيران، ولم يحدث أي شيء جديد.
وأضاف أنه حتي الآن لم تصدر أي تعليمات بغلق بوابة حاج عمران الحدودية، وستستمر هذه البوابة الحدودية في العمل كما في السابق.
ووفقاً لهذا المسؤول العراقي، لا تفرض جمارك حاج عمران أي حظر علي البضائع، ولا يتم حظر سوي صادرات بعض السلع من قبل إيران نفسها.
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اقتصاد

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الحظر الامريكي

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الحظر الأمريكي لا يؤثر علي التبادلات بين إيران وكردستان العراق

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