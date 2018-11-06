رئيس اتحاد اصحاب الصناعات التركي:

فرض الحظر علي ايران يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر

انقره/6تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اكد رئيس اتحاد اصحاب الصناعات و رجال الاعمال بتركيا ' عبدالرحمن كا آن' ان فرض الحظر الاحادي و غيرالمشروع علي الشعب الايراني يعرض السلام و الاستقرار الاقليميين للخطر.

واضاف كاآن في بيان له اليوم الثلاثاء، ان امريكا و من خلال اعادة فرض الحظر علي ايران، ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط و جعلت السلام و الاستقرار في المنطقة عرضة للخطر.
واكد ان العقوبات يجب ألا تنال من حقوق الانسان و كذلك الحقوق التي تكفلها القوانين .
وتابع قائلا إن لجوء المسؤولين الامريكان الي الحظر كآلية في السياسة الخارجية و لضمان المصالح الامريكية سيودي الي استفحال الازمات السياسية في المنطقة.
وفي جانب اخر من تصريحاته وصف اعفاء تركيا من الحظر الامريكي المفروض علي ايران، بفرصة مهمة لتعزيز التبادل التجاري بين تركيا و ايران واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10.8 مليار دولار في العام الماضي.
واشار الي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2011 و بلوغه 21.8 مليار دولار داعيا الي العمل علي زيادته ليبلغ 30 مليار دولار .
وأضاف انه يجب ألا يقتصر التبادل التجاري بين تركيا و ايران علي مجال الطاقة داعيا الي توسيعه ليشمل باقي المجالات.
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الحظر الامريكي

ايران و تركيا

السلام الاقليمي

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فرض الحظر علي ايران يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر

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