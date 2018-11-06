نمو في تقديم الخدمات لزوار الأربعين هذا العام

قم/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال حسين ذوالفقاري أمين مكتب إقامة مراسم الأربعين اليوم الثلاثاء:إنّ مؤشرات تقديم الخدمات لزوار الأربعين الحسيني بيّنت نمواً في جميع المجالات.

وخلال لقائه بآية الله مكارم شيرازي من مراجع الدين بمدينة قم (جنوب العاصمة طهران) أعلن ذوالفقاري عن 400 مركز خاص بإدارة شؤون مراسم الأربعين انتشر في 400 مدينة و31 مركزاً علي مستوي المحافظات ومركز واحد مستقر في العراق يضم خمسة مقرات متعددة .
و وصف ذوالفقاري الإنسجام والتنسيق بين الزوار والمواكب ومَن يعملون علي خدمة الزائرين والأجهزة الحكومية بأنها لامثيل لها، مشيراً الي عبور مليونان و40 الف زائر الحدود الايرانية الي العراق.
كما أعلن ذوالفقاري عن زيادة عدد مراكز إصدار التأشيرات العراقية وقنصليات هذا البلد في ايران من 16 الي 24 مكتباً وقنصلية مع وجود مساع لإلغاء تأشيرة الدخول الي العراق التي حالت دون تطبيقها حتي الآن هواجس لدي المسؤولين الأمنيين العراقيين ذات صلة بعدم توفّر البني التحتية اللازمة لعرض خدمات أكثر للزوار الوافدين.
وتابع إنّ 80 بالمائة من باصات نقل الركاب تم تخصيصها في ايران لنقل الزوار داخل ايران، أي 14 الف حافلة.
كما أشار ذوالفقاري الي تسيير 5 آلاف شاحنة نقلت المواد الغذائية من ايران الي العراق وإرسال ألف حافلة كانت تنقل الزوار الايرانيين داخل الاراضي العراقية.
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نمو في تقديم الخدمات لزوار الأربعين هذا العام

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