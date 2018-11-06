محلل سياسي سوري :

آل سعود قتلوا خاشقجي بتشجيع أمريكي

دمشق/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – قال شريف شحادة المحلل السياسي السوري اليوم الثلاثاء: إنّ السعودية قتلت جمال خاشقجي الصحفي المنتقد لآل سعود بتشجيع أمريكي بهدف الي مواصلة إبتزاز الرياض.

وأضاف شحادة في تصريح أدلي به لمراسل إرنا بأنّ الولايات المتحدة تسعي الي زيادة ابتزازها لآل سعود عبرالدخول في ملف مقتل خاشقجي مؤكداً علي أنّ الأمريكيين أخذوا من تركيا جميع وثائق وأدلّة الجريمة ليبتزوا بها محمد بن سلمان.
وأشار شحاذة الي تنامي العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني بعد مقتل خاشقجي عازياً هذا التطبيع الي نية الولايات المتحدة لفتح سفارات دول عربية كالبحرين والسعودية والإمارات في الأراضي المحتلة.
وقال شحاذة بأنّ محمد بن سلمان بدا فور توليه منصب ولي العهد بإقصاء جميع منتقدي آل سعود مستدلاً بذلك بالإعتقال السعودي المؤقت لسعد الحريري في الرياض.
وعن موقف أنقرة من حادث مقتل خاشقجي رأي شحاذة بأنّ هذا البلد يسعي الي الحصول علي حصة و بدل مقابل السكوت.
انتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

شحادة

خاشقجي

أنقرة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

آل سعود قتلوا خاشقجي بتشجيع أمريكي

معظم المشاهدات

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

أحدث الأخبار

مسؤول بوزارة الخارجية : الحظر الامريكي ضد ايران تهديد للمجتمع الدولي

مسؤول بوزارة الخارجية : الحظر الامريكي ضد ايران تهديد للمجتمع الدولي

الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

رئيس أكاديمية البحوث السياسية الروسية:

الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

المخرج مجيد مجيدي:

السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

رئيس لجنة الأمن القومي النيابية:

إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

موضوعات مرتبط