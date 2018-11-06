آل سعود قتلوا خاشقجي بتشجيع أمريكي

وأضاف شحادة في تصريح أدلي به لمراسل إرنا بأنّ الولايات المتحدة تسعي الي زيادة ابتزازها لآل سعود عبرالدخول في ملف مقتل خاشقجي مؤكداً علي أنّ الأمريكيين أخذوا من تركيا جميع وثائق وأدلّة الجريمة ليبتزوا بها محمد بن سلمان.

وأشار شحاذة الي تنامي العلاقة بين السعودية والكيان الصهيوني بعد مقتل خاشقجي عازياً هذا التطبيع الي نية الولايات المتحدة لفتح سفارات دول عربية كالبحرين والسعودية والإمارات في الأراضي المحتلة.

وقال شحاذة بأنّ محمد بن سلمان بدا فور توليه منصب ولي العهد بإقصاء جميع منتقدي آل سعود مستدلاً بذلك بالإعتقال السعودي المؤقت لسعد الحريري في الرياض.

وعن موقف أنقرة من حادث مقتل خاشقجي رأي شحاذة بأنّ هذا البلد يسعي الي الحصول علي حصة و بدل مقابل السكوت.

انتهي** ع ج** 1718

