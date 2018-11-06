منفذ جذابه الحدودي مفتوح تجاريا خلال عطلة نهاية شهرصفر

واضاف فاضلي اليوم الثلاثاء ان جمرك جذابة سيقدم خدماته للتجار الايرانيين والعراقيين خلال يومي الاربعاء والخميس من هذا الاسبوع مبينا ان المنفذ استأنف اعماله يوم الاحد بعد عطلة استمرت 15 يوما وذلك لتوافد الزوار خلال مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

واشار فاضلي الي عبور 1800 شاحنة محملة بسلع ايرانية خلال اليومين الماضيين عن طريق منفذ جذابة وقال ان الصادرات عن طريق المنفذ شهدت زيادة بنسبه 40% خلال العام الحالي مقارنة بمثيلتها من العام الماضي .

وقال مساعد جمرك جذابه انه تم خلال العام الماضي تصدير سلع غير نفطية عن طريق منفذ جذابة الي العراق بقيمه 350 مليون دولار شملت انواعا مختلفة من المواد الغذائية و الحديد و الالبان والاسماك ومعدات البناء.

ويقع منفذ جذابة علي بعد 110 كيلومترات شمال غرب مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب).

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