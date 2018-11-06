خلال اليوم الثاني من مناورات «الولاية» 2018

تدمير أهداف جوية بإطلاق صواريخ «شَلَمجَه»

طهران/6تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا – أصابت صواريخ أرض جو «شَلَمجَه» أهدافها الجوية في اليوم الثاني من مناورات الولاية 2018 الخاصة بالدفاع الجوي ودمّرتها بالكامل.

ونقلاً عن المركز الاعلامي للمناورات تم في هذه المرحلة إطلاق صاروخ «طَبَس» المتوسط المدي التابع للقوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الاسلامية نجح في إصابة أهدافه بدقة.
وقال المتحدث باسم المناورات محمود موسوي: إنّ عمليات إطلاق صواريخ شلمجة ومنظومة طبَس كانت ناجحة، مؤكداً علي استغناء البلد في انتاج الأجهزة ذات التقنيات العالية عن الآخرين وإكتفائه بالكفاءة والطاقة المحلية.
وبدأت مناورات الولاية 2018 المشتركة للدفاعات الجوية أمس الإثنين برعاية الإدميرال حبيب الله سياري رئيس المجلس الإداري للمناورات في مناطق شاسعة من شمال ووسط وغرب ايران بمساحة تقدّر بنصف مليون كيلومترمربع تقريباً.
وشاركت في مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية، القوة الجوية للحرس الثوري والقوات الجوية الخاصة للجيش و قوات الرصد الجوي المجهزة باحدث الاجهزة المتزودة بها.
ومن التمارين التي سيتم تنفيذها خلال المناورات هي القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الاهداف المعادية و العمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز.
انتهي** ع ج** 1837



برچسب ها

سياسي

شلمجه

طبس

مناورات

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تدمير أهداف جوية بإطلاق صواريخ «شَلَمجَه»

معظم المشاهدات

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

محلل سياسي عراقي :

خاشقجي كان يمتلك معلومات امنية عن ملفات خطيرة جدا

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

الرئيس الايراني:

زعماء 4 دول كبري توسطوا كي ألتقي بالرئيس الأمريكي

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

خلال اللقاء مع سفراء اوروبا؛

مساعد وزير الخارجية : ايران علي اتم الاستعداد لمكافحة الارهاب

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

بدء إجتماع مساعدي ومدراء وزارة الإقتصاد مع رئيس الجمهورية

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

ظريف: اميركا فرضت الحظر علي بنك منحل وسفينة غارقة

أحدث الأخبار

مسؤول بوزارة الخارجية : الحظر الامريكي ضد ايران تهديد للمجتمع الدولي

مسؤول بوزارة الخارجية : الحظر الامريكي ضد ايران تهديد للمجتمع الدولي

الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

رئيس أكاديمية البحوث السياسية الروسية:

الحظر الأمريكي يستهدف الشعب الإيراني

الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

الجهاد الإسلامي: العقوبات الامريكية ضد إيران إرهاب وبلطجة

السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

المخرج مجيد مجيدي:

السينما الايرانية سفير ثقافي في جميع أرجاء العالم

إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

رئيس لجنة الأمن القومي النيابية:

إجتماع برلماني لدراسة الإشكاليات التي حددها مجلس صيانة الدستور في CFT

موضوعات مرتبط