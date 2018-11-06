تدمير أهداف جوية بإطلاق صواريخ «شَلَمجَه»

ونقلاً عن المركز الاعلامي للمناورات تم في هذه المرحلة إطلاق صاروخ «طَبَس» المتوسط المدي التابع للقوة الجوية الفضائية لحرس الثورة الاسلامية نجح في إصابة أهدافه بدقة.

وقال المتحدث باسم المناورات محمود موسوي: إنّ عمليات إطلاق صواريخ شلمجة ومنظومة طبَس كانت ناجحة، مؤكداً علي استغناء البلد في انتاج الأجهزة ذات التقنيات العالية عن الآخرين وإكتفائه بالكفاءة والطاقة المحلية.

وبدأت مناورات الولاية 2018 المشتركة للدفاعات الجوية أمس الإثنين برعاية الإدميرال حبيب الله سياري رئيس المجلس الإداري للمناورات في مناطق شاسعة من شمال ووسط وغرب ايران بمساحة تقدّر بنصف مليون كيلومترمربع تقريباً.

وشاركت في مناورات الولاية المشتركة للدفاعات الجوية، القوة الجوية للحرس الثوري والقوات الجوية الخاصة للجيش و قوات الرصد الجوي المجهزة باحدث الاجهزة المتزودة بها.

ومن التمارين التي سيتم تنفيذها خلال المناورات هي القيادة والتحكم والكشف والاعتراض وتدمير الاهداف المعادية و العمليات الوقائية في الحرب الالكترونية واستخدام انظمة الدفاع الجوي ومواجهة الصواريخ المضادة للرادار وصواريخ كروز.

انتهي** ع ج** 1837

