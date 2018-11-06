الاحتلال الصهيوني يسرق موارد فلسطين الطبيعية

ولا زال الاحتلال الصهيوني ينهب الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العسكرية التي تصدرها 'الإدارة المدنية' التي تدير المناطق المحتلة عسكريا، والتي كانت وما زالت اليد الطولي للاحتلال، منتهكة القانون الدولي الذي يحرم علي دولة الاحتلال نهب وتدمير الموارد الطبيعية للشعب الخاضع للاحتلال.

*المحاجر

فقد أرسل الكيان الصهيوني أول بعثة في أواخر عام 1967م لفحص إمكانيات السيطرة علي الموارد الطبيعية الفلسطينية واستثمارها في الضفة، حيث بدأت بفحص آبار المياه الموجودة في إحدي مناطق بيت لحم والتي تسمي الآن بـ 'جوش عتصيون'.

ومنذ مطلع السبعينات بدأ العمل في إنتاج الحصي والحجارة في الضفة الغربية، ففي العام 1972 قام الاحتلال الصهيوني بإلغاء الضرائب المفروضة علي المحاجر في لتتساوي بذلك مع المحاجر في الضفة الغربية حتي لا تكون منتجات المحاجر في الضفة أقل ثمنا من المحاجر في دولة الاحتلال الصهيوني.

وتحقق الكسارات المقامة علي الأراضي الفلسطينية المحتلة للاقتصاد الصهيوني أرباحا خيالية وأيد رخيصة بدون تلويث للمناطق التي يتواجد فيها الاسرائيليون وبدون ضوضاء مستمرة تزعجهم وذلك لقربها من المناطق الفلسطينية المأهولة، حيث تقوم قرابة عشرة مقالع موجودة في الضفة الغربية بإنتاج نحو 44 مليون طن من مواد البناء والجزء الأكبر من هذه المنتجات تذهب إلي السوق الإسرائيلية مما يدر دخلاً صافياً علي الاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول دانيال غمزة رئيس قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية: 'إن إسرائيل ومن خلال الإدارة المدنية أعطت هدايا كبيرة للمستوطنين في المستوطنات، حيث أعطتهم تمويلا من الموازنة العامة للدولة علي شكل منح وقروض تتحول في المستقبل إلي إعفاءات، كما منحت رخص استغلال الموارد سواء المقالع، أو مزارع البقر والأغنام والمنشآت الصناعية ومشاريع البنية التحتية'.

وفي عام 2004 نشرت وكالة حماية البيئة الصهيونية تقريرا أشارت فيه إلي أن المحاجر والمنشآت الصناعية التي تشرف عليها، أو أُعطيت ترخيصا من قبل 'الإدارة المدنية' تتسبب بشكل مباشر بأضرار بيئية كبيرة علي الفلسطينيين، كما أن هذه المنشآت تفتقر لأسس الحماية والمعايير الصناعية الدولية (الألغام بالمحاجر والضوضاء والغبار والفضلات من مواد كيماوية سامة إلي مياه عادمة).

وتمثل الكسارات ومؤسسات الإدارة المدنية مصدر دخل هائل للاحتلال، فكل محجر يشكل مردودا ماليا هائلا دون أي أعباء، أو مسؤوليات بيئية، أو مالية أو قانونية، حيث كانت الإدارة المدنية العسكرية تشكل الغطاء القانوني والسياسي لكل أعمال المحاجر.

*المياه

سلطة جودة البيئة الفلسطينة تقول:' إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية هو عبارة عن سرقة واستنزاف حاد للموارد الطبيعية، سواء من خلال نهب مياهنا الجوفية والسطحية وتلويثها, وانتشار الكسارات، وتهريب النفايات الصلبة والخطرة، وإقامة المناطق الصناعية والتي تشتمل علي صناعات خطرة عديدة تهدد الحياة والبيئة الفلسطينية, أو من خلال استنزاف وسرقة موارد البحر الميت ومواردنا الطبيعية والبحرية في قطاع غزة الذي تعرض لحروب واعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال'.

وأكدت علي أن سياسات جرف الأراضي والقضاء علي موارد التنوع الحيوي هي دليل صارخ علي سعي قوة الاحتلال لانتزاع الإنسان الفلسطيني من وطنه وحرمانه من مختلف موارده التي تشكل عنوان استدامة وديمومة تجاه بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة أن الشعب الفلسطيني يكتسب حقه بالسيطرة علي موارده الطبيعية بداية من الحق التاريخي في الأرض، والحق القانوني استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 والمعنون 'السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية' مرورا بعديد القرارات الأممية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية وأحقية الشعوب في السيادة علي مواردها الطبيعية.

وأفاد تقرير صادر عن مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأراضي المقدسة بأن المساحة الإجمالية للأراضي في الضفة الغربية وغزة قبل النكسة كانت حوالي 6 ملايين دونم، ومنذ عام 1967 بدأت الزراعة بالتراجع بفعل الاحتلال الصهيوني إذ كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قبل النكسة عالية جدا واعتبرت العمود الفقري للاقتصاد .

وبحسب التقرير فقد كانت المناطق الزراعية في قطاع غزة عام 1999 تشكل 258,33 كم مربع، وفي عام 2011 بلغت نحو 228 كم مربع، أما في عام 2016 فأصبحت 173 كم مربع.

وذكر أن أكثر من ثلثي الغابات التي كانت تكسو معظم الأرض الفلسطينية أي ما نسبته 70,7%، تضررت بفعل الإجراءات الصهيونية ، إذ تراجعت من 301 كم مربع عام 1967 إلي 88,2 كم مربع عام 2006.

وبين أن الاحتلال ينهب بشكل مباشر 85% من مصادر المياه الفلسطينية ، ويستولي سنويا علي 741 مليون مترا مكعبا من مياه الضفة وغزة.

وبحسب التقرير فإن الفلسطينيون لا يحصلون سوي علي 15% من نسبة المياه المتجددة ، والبالغة 2600 مليون متر مكعب، كما يسيطر الاحتلال علي 350 بئرا ارتوازيا وتمنع الاستفادة من مياه البحر الميت، ونهر الأردن، والحوضين الغربي والشمالي الشرقي.

ولفت إلي أن الاحتلال الصهيوني اقتلع بين عامي 2000 و2007 نحو مليون ونصف المليون شجرة ، وزاد الاستيطان بأكثر من 144 مستوطنة ، والعديد من البؤر الاستيطانية ، وسياسة مصادرة الأراضي ، وإقامة المعسكرات ، والطرق الالتفافية، وجدار الفصل العنصري بطول 786 كيلومترًا 'منها 467 قائمة'، الأمر الذي تسبب في تدهور الأرض الفلسطينية وتشويهها، وقلع أشجارها، وتدمير تنوعها الحيوي، وإحداث خلل في بنيتها، وتوزيع المواطنين الطبيعي فوقها.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة علي موارده الطبيعية، والتي طالبت الاحتلال الصهيوني بصفتها قوة احتلال بالتوقف عن استنزاف واستغلال وإتلاف الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أو تعريضها للخطر.

وانضمام فلسطين إلي ثماني معاهدات واتفاقيات بيئية ومناخية دولية شكل عاملا معززا للموقف الفلسطيني في ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال الصهيوني علي تدميرها للبيئة الفلسطينية وسرقتها للموارد الطبيعية.

وقال مراد المدني المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة الفلسطينية :'إن الاتفاقيات الدولية البيئية توفر لنا أدوات قانون دولي تضاف إلي أدوات القانون الدولي التقليدية مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان'.

وأضاف المدني 'هنا نتحدث عن قانون دولي بيئي، وتجربتنا في هذا الاطار نعرج علي اتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي انضمت إليها فلسطين عام 2015، التي من خلالها استطعنا أن نقوم بعملية ضبط محاولات تهريب نفايات إسرائيلية، والزام دولة الاحتلال من خلال الاتفاقية إلي إعادتها حيث مصدرها'.

وتابع :'هذه آليات نأمل أن نستطيع استخدامها في الاتفاقيات الأخري مثل اتفاية ستوكهولم للملوثات العضوية، التي تفرض حظر علي استخدام بعض المواد الكيماوية إضافة إلي تقيد حركة أو استخدام بعض المواد الكيماوية الأخري، من خلال قوائم تتبناها الاتفاقية، التي من خلالها مساعدتنا في ضبط تهريب المواد الكيماوية إلي الاراضي الفلسطينية ووضع ضوابط عليها وخاصة تلك المحظورة'.

وأوضح 'اتفاقية روتردام وهي اتفاقية معززة لاتفاقية ستوكهولم، وهي اتفاقية أكثر اجرائية في عملية ضبط استخدام المواد الكيماوية ومبيدات الافات، وبنفس السياق نتحدث عن الاتفاقيات الأخري مثل الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية منع استخدام تقنيات التغيير البيئي في الحروب، واتفاقية بازل، واتفاقية روتردام، واتفاقية استوكهولم'.

وفي اطار ملاحقة الاحتلال الصهيوني الذي يواصل سلب ونهب الموارد الطبيعية في فلسطين، قدمت ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية في 26 أكتوبر 2018ملفا من 500 صفحة عن الجرائم التي ارتكبها قادة الاحتلال الاسرائيلي وأفراد تابعين لشركات تقوم باستخراج وتدمير الموارد الطبيعية الفلسطينية.

وبحسب المراكز الثلاثة 'مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان' يقدم هذا الملف السري معلومات واقعية وتحليلات قانونية حول تدمير واستغلال المياه الفلسطينية والأراضي الزراعية والمعادن والطين والحجر والنفط .

وقال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة الحق، إنه 'في حالات النزاع المسلح، غالبا ما كانت التجارة والأعمال في الموارد الطبيعية حوافز قوية للحرب والعنف، وقدمت أيضا التمويل اللازم للحفاظ علي النزاع المسلح وإطالة أمده.

وأضاف ' الحالة في فلسطين هي مثال علي هذا الاستغلال، حيث استغل الإسرائيليون والجهات الفاعلة الخاصة بشكل متعمد ومفتوح الموارد الطبيعية الفلسطينية علي مدي خمسة عقود'، متابعا:' إن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية من قبل الاحتلال الصهيوني بالإضافة للشركات يحافظ ويسمح بالتوسع الاستيطاني بما في ذلك توفير فرص عمل مربحة للمستوطنين وبيئة معيشية آمنة'.

بدروه، قال عصام يونس مدير مركز الميزان :'إن إسرائيل بصفتها قوة محتلة، شاركت في استغلال وتدمير واسع النطاق للموارد الفلسطينية المهمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء من سياسة شاملة لضم، وممارسة السيادة، وضمان سيطرة إسرائيلية كاملة غير توافقية علي الأرض الفلسطينية.'

وأشارت المنظمات الفلسطينية إلي قيام الاحتلال الاسرائيلي وعبر جهات فاعلة ودولية غير حكومية، بما في ذلك الشركات، باستخراج الموارد الطبيعية الفلسطينية بصورة غير مشروعة في الأرض الفلسطينية المحتلة دون وجود موافقة قانونية من قبل السكان المحتلين فيها، وفقط لصالح الاقتصاد الصهيوني وسكانه، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية.

من جهته، قال راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه 'بالنظر في الجرائم المرتكبة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية واستيطان الأراضي المحتلة، في ظل الإفلات التام من العقاب، يجب علي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن تفتح تحقيقاً عاجلاً في الوضع في فلسطين'.

وأشار إلي أن هذه المذكرة السادسة وفقا للمادة 15 التي ترسلها المنظمات إلي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتستكمل الملف المقدم إلي المدعي العام في سبتمبر 2017 بشأن جملة أمور منها نقل المستوطنين الصهاينة إلي الأرض المحتلة والاستيلاء علي الأرض الفلسطينية والنقل القسري للسكان الفلسطينيين المحميين.

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