الاتحاد رمز هزيمة مؤمرات الاعداء ضد العراق وايران

واعتبر حجة الاسلام والمسلمين السيد' محمد جواد الشهرستاني' اليوم الثلاثاء خلال لقائه مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية 'حسين ذوالفقاري' العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي اخوية ومتأصلة.

ودعا الشهرستاني الي المزيد من تنمية العلاقات وفي جميع المجالات بين العراق وايران.

واضاف وكيل آية الله السيستاني انه ومن اجل النهوض بالتعاون يجب رفع جودة المنتجات وتهيئة الضروف الملائمة للصادرات. مبينا ان هناك مقومات جيدة للسلع الايرانية وتمتاز بجودة عالية وتنافس مثيلاتها الاجنبية ولكن المشكلة تكمن في التغليف ويجب ازالتها للارتقاء بمستوي التعاون بين البلدين.

من جانبة اشار مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية 'حسين ذوالفقاري' الي الخدمات التي تم تقديمها لزوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام وقال ان مستوي الخدمات هذا العام شهد تطورا ملحوظا من حيث البني التحتية في المنافذ الحدودية الثلاثه مما اسهم في ايجاد انسيبابية افضل لتوافد الزوار مقارنة بالاعوام الماضية.

وبين ذوالفقاري انه خلال ايام الزيارة شارك اكثر من مليونين ايراني و 120 الف اجنبي عن طريق المنافذ الحدودية الثلاثه في مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

يذكر ان ذوالفقاري الذي يزور مدينة قم المقدسة سيلتقي بعدد من مراجع الدين والعلماء.

انتهي**م م** 1718

