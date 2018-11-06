تزايد انتاج المخدرات في افغانستان منذ الوجود الامريكي ب 50 مرة

واكد مؤمني خلال لقائه رئيس لجنة الامن ومكافحة الرشوة في الدوما الروسي علي تمتين علاقات التعاون بين ايران وروسيا واضاف ان امريكا تبذل جهودا لزعزعة الاستقرار وانعدام الامن في تلك المنطقة التي تعتبر مكانا مشتركا للمصالح الايرانية والروسية ولكن علاقات البلدين تزداد استحكاما يوما بعد يوم و لهما رؤي مشتركة وان زعماء الدولتين اكدا مرارا علي تنمية العلاقات بينهما.

وقال ان مصدر عدم الاستقرار والارهاب والمخدرات هي الدول المجاورة وانه من الممكن ان تتأثر بذلك ايران وروسيا لذا علينا التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات فيما يتعلق بعصابات تهريب المخدرات وكذلك تبادل الخبرات والمعدات اللازمة لمكافحتها مبينا ان التجربة الموفقة للتعاون الثنائي في سوريا تؤكد ذلك.

واضاف امين عام لجنة مكافحة المخدرات ان تقارير الامم المتحدة تشير الي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتل المركز الاول في مضبوطات الافيون والثانية في المورفين والهيرويين.

وبين مؤمني انه تم ضبط 800 طن من المخدرات خلال العام 2017 و خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي تم ضبط 600 طن منها 30 طنا من المورفين والهيرويين وفي هذا الطريق استشهد ستة من عناصرنا في مواجهاتهم مع المهربين.

واشار مؤمني الي اجتماع لجنة مكافحة المخدرات التابعة للامم المتحدة في فيينا وقال ان مكتب العلاقات الدولية في لجنة مكافحة المخدرات الايرانية يقوم بصياغه مشروع ثلاثي بين ايران وروسيا والصين الهدف منه الوصول الي رؤية مشتركة بين الدول الثلاث خلال الاجتماع الدولي ومن الممكن بعد الانتهاء من صياغته ان تنضم اليه دول اخري.

انتهي**م م** 1718

